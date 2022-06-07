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Штурм Северодонецка продолжается, за сутки уничтожены десятки домов, — Гайдай (фото)

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Лисичанск обстрелы пожар спасатели вторжение оккупанты ВС РФ
ВС РФ обстреляли Лисичанск и разрушили рынок с учебными заведениями

По словам руководителя Луганской ОВА, российские оккупанты обстреливают населенные пункты из тяжелой артиллерии и задействуют армейскую авиацию с вертолетами.

ВС РФ продолжают штурмовать Северодонецк, пытаясь взять под полный контроль прифронтовой город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ожесточенные боевые действия продолжаются не только в Северодонецке, который российские войска продолжают штурмовать, но и других населенных пунктах Луганщины. Руководитель ОВА подчеркнул, что разрушения в областном центре сложно фиксировать, поскольку в городе продолжаются уличные бои.

Помимо этого, подразделениям ВСУ удалось отбить наступление российских войск в направлении Новоохтырки и Воронового, а возле Белогоровки зафиксирована деятельность вражеских ДРГ.

Гайдай сообщил, что в течение минувших суток ВС РФ осуществили массированный обстрел соседнего с Северодонецком Лисичанска, в результате которого пострадали пять человека, а также местный рынок, колледж и общеобразовательная школа.

"Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось погасить только ближе к вечеру", — продолжил глава ОВА и добавил, что в результате атаки полностью выгорело здание горно-индустриального профессионального колледжа.

Под огонь ВС РФ также попало прифронтовое Золотое, в котором российские оккупанты разрушили сразу 13 жилых домов. Похожая ситуация была зафиксирована в Горском — захватчики вели целенаправленный обстрел мирных кварталов, из-за которого пострадали 11 домов.

По словам Сергея Гайдая, российские военнослужащие ведут огонь по населенным пунктам Луганщины не только из тяжелой артиллерии, но и задействуют армейскую авиацию и вертолеты.

Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай
Обстрелы Лисичанск авиаудары оккупанты атака вторжение Северодонецк Гайдай

Напомним, в прифронтовом Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, а командование ВС РФ не жалеет свой личный состав и бросает резервные силы в качестве "пушечного мяса" для наступления на позиции Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что в Северодонецке ухудшилась боевая ситуация. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после контрнаступления украинским военнослужащим пришлось оставить новые позиции и отойти к старым.