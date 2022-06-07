Штурм Северодонецка продолжается, за сутки уничтожены десятки домов, — Гайдай (фото)

По словам руководителя Луганской ОВА, российские оккупанты обстреливают населенные пункты из тяжелой артиллерии и задействуют армейскую авиацию с вертолетами.

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ВС РФ продолжают штурмовать Северодонецк, пытаясь взять под полный контроль прифронтовой город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, ожесточенные боевые действия продолжаются не только в Северодонецке, который российские войска продолжают штурмовать, но и других населенных пунктах Луганщины. Руководитель ОВА подчеркнул, что разрушения в областном центре сложно фиксировать, поскольку в городе продолжаются уличные бои.

Помимо этого, подразделениям ВСУ удалось отбить наступление российских войск в направлении Новоохтырки и Воронового, а возле Белогоровки зафиксирована деятельность вражеских ДРГ.

Гайдай сообщил, что в течение минувших суток ВС РФ осуществили массированный обстрел соседнего с Северодонецком Лисичанска, в результате которого пострадали пять человека, а также местный рынок, колледж и общеобразовательная школа.

"Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось погасить только ближе к вечеру", — продолжил глава ОВА и добавил, что в результате атаки полностью выгорело здание горно-индустриального профессионального колледжа.

Под огонь ВС РФ также попало прифронтовое Золотое, в котором российские оккупанты разрушили сразу 13 жилых домов. Похожая ситуация была зафиксирована в Горском — захватчики вели целенаправленный обстрел мирных кварталов, из-за которого пострадали 11 домов.

По словам Сергея Гайдая, российские военнослужащие ведут огонь по населенным пунктам Луганщины не только из тяжелой артиллерии, но и задействуют армейскую авиацию и вертолеты.

[ + – ] ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое [ + – ] ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое [ + – ] ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое [ + – ] ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое [ + – ] ВС РФ из артиллерии и авиации обстреляли Лисичанск, Горское и Золотое

Напомним, в прифронтовом Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, а командование ВС РФ не жалеет свой личный состав и бросает резервные силы в качестве "пушечного мяса" для наступления на позиции Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что в Северодонецке ухудшилась боевая ситуация. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после контрнаступления украинским военнослужащим пришлось оставить новые позиции и отойти к старым.