Штурм Сєвєродонецька триває, за добу знищено десятки будинків, — Гайдай (фото)

За словами керівника Луганської ОВА, російські окупанти обстрілюють населені пункти з важкої артилерії та залучають армійську авіацію з вертольотами.

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ЗС РФ продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, намагаючись взяти під повний контроль прифронтове місто. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, запеклі бойові дії продовжуються не лише у Сєвєродонецьку, який російські війська продовжують штурмувати, а й в інших населених пунктах Луганщини. Керівник ОВА наголосив, що руйнування в обласному центрі складно фіксувати, оскільки у місті продовжуються вуличні бої.

Крім цього, підрозділам ЗСУ вдалося відбити наступ російських військ у напрямку Новоохтирки та Воронового, а біля Білогорівки зафіксовано діяльність ворожих ДРГ.

Гайдай повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ здійснили масований обстріл сусіднього із Сєвєродонецьком Лисичанська, внаслідок якого постраждали п'ятеро людей, а також місцевий ринок, коледж і загальноосвітня школа.

"Кілька годин рятувальники ліквідували загоряння торгових павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум'я вдалося погасити лише ближче до вечора", — продовжив глава ОВА і додав, що внаслідок атаки повністю вигоріла будівля гірничо-індустріального професійного коледжу.

Під вогонь ЗС РФ також потрапило прифронтове Золоте, в якому російські окупанти зруйнували одразу 13 житлових будинків. Схожу ситуацію було зафіксовано в Гірському — загарбники вели цілеспрямований обстріл мирних кварталів, через які постраждали 11 будинків.

За словами Сергія Гайдая, російські військовослужбовці ведуть вогонь по населених пунктах Луганщини не лише з важкої артилерії, а й залучають армійську авіацію та гелікоптери.

[ + – ] ЗС РФ з артилерії та авіації обстріляли Лисичанськ, Горське та Золоте [ + – ] ЗС РФ з артилерії та авіації обстріляли Лисичанськ, Горське та Золоте [ + – ] ЗС РФ з артилерії та авіації обстріляли Лисичанськ, Горське та Золоте [ + – ] ЗС РФ з артилерії та авіації обстріляли Лисичанськ, Горське та Золоте [ + – ] ЗС РФ з артилерії та авіації обстріляли Лисичанськ, Горське та Золоте

Нагадаємо, у прифронтовому Сєверодонецьку тривають запеклі бої, а командування ЗС РФ не шкодує свій особовий склад і кидає резервні сили як "гарматне м'ясо" для наступу на позиції Збройних сил України.

Також повідомлялося, що у Сєвєродонецьку погіршилася бойова ситуація. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, після контрнаступу українським військовослужбовцям довелося залишити нові позиції та відійти до старих.