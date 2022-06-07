Просування ЗС РФ у Попасній зупинено, за Сєвєродонецьк йдуть бої, — розвідка Британії

У відомстві розповіли, що РФ потрібно досягти успіху хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити свій тактичний успіх на оперативний і просунутися до виконання своєї політичної мети — захоплення Донецької області.

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Росія досягла успіхів на Попаснянському напрямку протягом травня, проте просування російської армії в цьому районі зупинено за останній тиждень. Про це повідомляє британська розвідка у новому звіті.

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За даними фахівців, повідомлення про потужні обстріли на Ізюмському напрямку можуть свідчити, що армія Росії може готуватися до наступу на північному напрямку Донбасу.

Також розвідка Британії зазначає, що протягом 4-5 червня українським військовим вдалося відбити у росіян частину Сєвєродонецька Луганської області. Але, мабуть, російські військові продовжують окуповувати східні райони міста. Більш масштабним планом росіян розвідники називають спробу відрізати й оточити угруповання українських військових у Сєвєродонецьку з півдня та півночі.

У відомстві заявляють, що Росії потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичний успіх на оперативний та просунутися у виконанні своєї політичної мети — захоплення всієї території Донецької області.

Нагадаємо, 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що штурм Сєвєродонецька продовжується. За його словами, російські окупанти обстрілюють місто з важкої артилерії та залучають армійську авіацію з вертольотами.

Раніше, 23 травня військовий аналітик Том Купер зазначав, що ЗСУ уповільнили просування ЗС РФ у районі Попасної. Так, російські війська не зможуть штурмувати Бахмут і зосередяться на оточенні угруповання українських військових у Лисичанську-Сєвєродонецьку.