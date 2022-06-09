РФ все ще може розпочати наступ на Запоріжжя і Миколаїв, — Кім

Голова Миколаївської ОВА також вважає, що для звільнення всієї території Херсонської області знадобиться більше живої сили. Це станеться за рахунок вивільнення сил на сході, або за рахунок додаткової мобілізації.

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Україна розуміє, що російські військові знову спробують захопити Запоріжжя і Миколаїв, розпочавши наступ на цих напрямках. Це може статися протягом найближчих кількох місяців, але поки що наступального угруповання у ЗС РФ немає. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю Reuters.

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"Найближчі місяці, я думаю, у них є деякі можливості для наступу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо жодного перегрупування, жодних великих армій для атаки", — сказав чиновник.

За його словами, хоч і зараз усе рухається дуже повільно, ситуація може почати розвиватись дуже швидко.

Віталій Кім також розповів, що українські військові змогли досягти успіхів у контратаках окупованої Херсонської області за останні тижні. На питання про те, коли зброя від Заходу почне мати значення у боротьбі з армією РФ, він відповів, що вона вже працює.

"Це вже відбувається... і ми досягнемо (більшого) успіху. Ми говоримо про артилерію. Вона вже працює в нашому регіоні", — сказав він.

Журналісти видання зазначають, що доля української берегової лінії Чорного моря, що залишилася, в Одесі та Миколаєві має вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього України.

Глава Миколаївської ОВА також розповів, що для повернення всієї території окупованої Херсонської області знадобиться більше живої сили. Це відбудеться за рахунок вивільнення сил на сході України, або за рахунок додаткової мобілізації.

Нагадаємо, 7 червня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські війська відходять із деяких районів Запорізької області до Херсона. Він пояснив такі дії ЗС РФ можливою ротацією. Чиновник розповів, що ЗСУ зводять лінії захисту в регіоні, це допомагає успішно оборонятися.

8 червня британська розвідка повідомляла, що поки армія Росії сконцентрувалася на захопленні Донбасу, ЗСУ пішли у наступ на інших напрямках лінії фронту. За інформацією Міноборони Британії, нещодавно українські військові розпочали успішне просування у Херсонській області.