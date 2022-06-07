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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ротація ЗС РФ: окупанти відходять із Запорізької області до Херсона

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російські військові, військові Росії, окупанти
Фото: РИА Новости | Російські військові хочуть просунутися на сході Запорізької області

ЗСУ збудували фортифікаційні споруди на підступах до Запоріжжя, щоб не блокувати просування загарбників. Бої йдуть по лінії розмежування.

Російські окупанти відходять із Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області. Про це сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух в ефірі єдиного телемарафону.

Маневри ЗС РФ він пояснює можливою ротацією, загарбники переміщуються у напрямку Херсона.

"Рашисти не залишають спроби просунутися далі на сході нашого регіону. По лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогові", — поінформував голова ОВА.

Бойові дії йдуть у районі Оріхова, Гуляйполя, Камишувахи та населених пунктів поблизу.

Українські військові зводять лінії захисту в Запорізькій області, це суттєво допомагає давати відсіч окупантам, заявив Старух. На підступах до Запоріжжя вдалося створити багато фортифікаційних споруд.

Бої, війна, бойові дії
Бої продовжуються в районі Оріхова, Гуляйполя та Камишувахи

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що на Південнобузькому напрямку російські військові поповнюють резерви та намагаються закріпитися на позиціях.

Українська авіація завдала кількох ударів по скупченнях ворожих сил у Херсонській області та по складах боєприпасів на Миколаївщині. Окупанти втратили до 20 осіб особового складу та 10 одиниць бойової техніки.

Фокус раніше писав про те, як у Мелітополі та на інших тимчасово окупованих територіях функціонує український партизанський рух. Підпільну боротьбу організовують сили спецоперацій.

Напередодні один із російських військових прокурорів підтвердив відправлення 600 солдат-строковиків в Україну. За це начебто притягнули до відповідальності 12 офіцерів.

ЗС РФ раніше звезли на окупований острів Зміїний 29 одиниць техніки, зокрема 3 РСЗВ "Град".