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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Росії військовий прокурор підтвердив участь у війні проти України 600 строковиків

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полонений російський терміновик Олександр Морозов, срочники на війні в Україні, солдати-строковики в Україні
Фото: Скріншот | Ще в березні полонений російський строковик Олександр Морозов розповів, що на війну його відправили, не питаючи згоди

Прокурор Західного військового округу заявив, що за порушення закону до відповідальності притягнули 12 офіцерів.

Військовий прокурор Західного військового округу РФ Артур Єгієв заявив, що у вторгненні російських військ в Україну брало участь приблизно 600 солдат-строковиків, повідомляє "База". Прокурор підкреслив, що до відповідальності за це притягнули 12 офіцерів, а всіх строковиків повернули в Росію "у найкоротші терміни".

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України повідомила про те, що російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків. Цей висновок у спецслужбі зробили на підставі перехоплень телефонних розмов окупантів. Під час одного з них окупант-строковик поскаржився матері, що йому доводиться воювати та просив її повідомити про порушення закону до прокуратури.

Ще в березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти строковиків у гарячі точки. Проте його слова розходяться з дійсністю: за перший місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії загинуло 180 солдат строкової служби.

Полонені російські строковики також викривають російське керівництво в брехні про те, що призовників не залучать до війни з Україною.

У травні стало відомо, що російське командування пропонує батькам матросів-строковиків, які загинули на крейсері "Москва", підписати заяви про те, що їхні сини "загинули внаслідок катастрофи". При цьому матерям загиблих довго намагалися довести, що строковики не брали участі у бойових діях в Україні.