У Росії військовий прокурор підтвердив участь у війні проти України 600 строковиків

Прокурор Західного військового округу заявив, що за порушення закону до відповідальності притягнули 12 офіцерів.

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Військовий прокурор Західного військового округу РФ Артур Єгієв заявив, що у вторгненні російських військ в Україну брало участь приблизно 600 солдат-строковиків, повідомляє "База". Прокурор підкреслив, що до відповідальності за це притягнули 12 офіцерів, а всіх строковиків повернули в Росію "у найкоротші терміни".

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Нагадаємо, у квітні Служба безпеки України повідомила про те, що російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків. Цей висновок у спецслужбі зробили на підставі перехоплень телефонних розмов окупантів. Під час одного з них окупант-строковик поскаржився матері, що йому доводиться воювати та просив її повідомити про порушення закону до прокуратури.

Ще в березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти строковиків у гарячі точки. Проте його слова розходяться з дійсністю: за перший місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії загинуло 180 солдат строкової служби.

Полонені російські строковики також викривають російське керівництво в брехні про те, що призовників не залучать до війни з Україною.

У травні стало відомо, що російське командування пропонує батькам матросів-строковиків, які загинули на крейсері "Москва", підписати заяви про те, що їхні сини "загинули внаслідок катастрофи". При цьому матерям загиблих довго намагалися довести, що строковики не брали участі у бойових діях в Україні.