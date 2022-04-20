У війні проти України росіяни вже не можуть обходитися без солдатів-строковиків — СБУ

Солдатам-строковикам не дають повернутися на територію Росії, хоч Кремль і обіцяв, що вони не братимуть участі у бойових діях.

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Російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків, повідомляє Служба безпеки України. Такий висновок у СБУ зробили, перехопивши чергову телефонну розмову, під час якої російський солдат-строковик скаржиться, що йому доводиться воювати.

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"Тут треба через прокуратуру працювати. Тому що я знаю, що терміновиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: дай-дай зателефонувати батькові, він… вирішить питання, мене заберуть…" — скаржиться матері окупант, який шукає способи повернутися в Росію.

Проте мати не змогла його втішити, сказавши, що "прокуратура гнила просто".

"Так, так воно і є. Строковиків тут і на показуху забирали, нібито… Але декого залишили. Одного строковика "кидали": він двічі на передку був, у жорсткі ситуації потрапляв. Його там, коротше, аж трясло, і все одно його залишили. Когось відправляють, когось не відправляють. Тут незрозуміло, що коїться", — констатує солдат-строковик.

У СБУ припускають, що батькам російських солдатів важко зрозуміти, як їхні діти опинилися на війні, якщо Кремль неодноразово наголошував, що строковики не беруть участі в бойових діях.

"Якщо вони не заберуть своїх загарбників додому, то високі шанси, що отримають їх посилками з "вантажем 200". За останніми даними від ЗСУ, таких вантажів уже близько 21 тис.", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, 30 березня уповноважена з прав людини в Петербурзі Світлана Агапітова розповіла, що двоє мешканців Петербурга, які проходили службу на призов і були направлені воювати в Україну, повернулися додому. Агапітова зазначила, що в скаргах батьків строковиків ідеться про випадки недобровільного укладання контрактів про військову службу, можливе перетинання солдатами-строковиками українського кордону.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв не відправляти молодих людей у гарячі точки. Але лише в підрозділі 6-ої загальновійськової армії, який воював в Україні, нещодавно загинуло 180 призовників.

Раніше Фокус повідомляв, що мати матроса-строковика із затонулого крейсера "Москва" Микити Сиром'ясова намагалася знайти хоч якісь дані про сина, але натомість "нарвалася" на байдужість і грубість. Міноборони РФ заявило, що екіпаж крейсера був "цілком евакуйований", але жінка не змогла знайти свого сина ні серед врятованих, ні серед поранених. Коли ж вона додзвонилася до представника командування, той заявив їй таке: "Знаєте що, пишіть мені краще смс, тому що вислуховувати ваші ці істерики зовсім не хочеться".