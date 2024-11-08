ЗСУ відбили штурм російських і північнокорейських солдатів у Курській області, — Forbes

Атака ЗС РФ за підтримки північнокорейських підкріплень відбулася 7 листопада, але ЗСУ відбили її.

Девід Екс, військовий журналіст Forbes, стверджує, що 7 листопада ЗСУ, які проводять операцію в Курській області, вдалося відбити штурм ЗС РФ, які були посилені солдатами з КНДР. Про це він розповів в авторському матеріалі для видання.

"Російська 810-та морська піхотна бригада з переданими їй північнокорейцями, яка прибула на фронт минулого місяця, була не єдиним російським підрозділом, який контратакував на Курській дузі в четвер, але, можливо, саме їй не пощастило найбільше", — зазначає журналіст, стверджуючи, що російські війська зазнали великих втрат.

Про те, що ЗС РФ розпочали наступ у Курській області, стверджує не тільки Екс, а й український оператор безпілотників, який пише в Х під ніком Kriegsforscher (Військовий дослідник, — нім.). Зараз Крігсфоршер перебуває в Курській області, де надає підтримку з повітря українським військам.

За його словами, російська 810-та морська піхотна бригада нещодавно отримала партію з 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб компенсувати частину втрат, яких вона зазнала, намагаючись витіснити ЗСУ з Курської області, що їй не вдалося.

Щонайменше 14 БТР націлилися на лівий фланг ЗСУ в Курській області. "Десять із них знищено або пошкоджено і кинуто", — повідомляє Kriegsforscher. У 17-тонні машини можуть втиснутися до 10 солдатів, що означає, що 810-та бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 солдатів, хоча, ймовірно, принаймні кільком вдалося врятуватися зі своїх палаючих БТР.

Кремль може піти на важкі втрати, намагаючись витіснити українські війська з території РФ. Вони посилили наступ на тлі виборів у США і перемоги Дональда Трампа, який нібито хоче організувати на фронті демілітаризовану зону, але не пропонує жодних способів її забезпечення.

Росія і Північна Корея можуть кидати війська і техніку на Курський виступ у спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати.

Трамп поклявся закінчити війну в Україні до своєї інавгурації в січні. Одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна і Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту. А нинішня лінія фронту проходить через південну і східну Україну, перш ніж петля заглиблюється на територію РФ у Курській області.

При цьому українські військові не підтверджують, що вже стикалися з солдатами з КНДР на полі бою. Однак уже почали з'являтися повідомлення, що північнокорейські військові й справді були задіяні в штурмах у Курській області.

Фото: Скриншот

Деякі військові ЗСУ почали писати про солдатів КНДР у Курській області

Нагадаємо, Володимир Зеленський, виступаючи в Будапешті 7 листопада, заявив, що серед північнокорейських військових, які воюють на боці РФ у Курській області, вже є втрати.