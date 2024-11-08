ВСУ отбили штурм российских и северокорейских солдат в Курской области, — Forbes

Атака ВС РФ при поддержке северокорейских подкреплений состоялась 7 ноября, но ВСУ отбили ее.

Дэвид Экс, военный журналист Forbes, утверждает, что 7 ноября ВСУ, которые проводят операцию в Курской области, удалось отбить штурм ВС РФ, которые были усилены солдатами из КНДР. Об этом он рассказал в авторском материале для издания.

"Российская 810-я морская пехотная бригада с переданными ей северокорейцами, прибывшая на фронт в прошлом месяце, была не единственным российским подразделением, контратаковавшим на Курской дуге в четверг, но, возможно, именно ей не повезло больше всего", — отмечает журналист, утверждая, что российские войска понесли большие потери.

О том, что ВС РФ начали наступление в Курской области утверждает не только Экс, но и украинский оператор беспилотников, который пишет в Х под ником Kriegsforscher (Военный исследователь, — нем.). Сейчас Кригсфоршер находится в Курской области, где оказывает поддержку с воздуха украинским войскам.

По его словам, российская 810-я морская пехотная бригада недавно получила партию из 40 колесных бронетранспортеров БТР-82, чтобы компенсировать часть потерь, которые она понесла, пытаясь вытеснить ВСУ из Курской области, что ей не удалось.

По меньшей мере 14 БТР нацелились на левый фланг ВСУ в Курской области. "Десять из них уничтожены или повреждены и брошены", — сообщает Kriegsforscher. В 17-тонные машины могут втиснуться до 10 солдат, что означает, что 810-я бригада морской пехоты могла потерять в общей сложности 140 солдат, хотя, вероятно, по крайней мере нескольким удалось спастись из своих горящих БТР.

Кремль может пойти на тяжелые потери, пытаясь вытеснить украинские войска с территории РФ. Они усилили наступление на фоне выборов в США и победы Дональда Трампа, который якобы хочет организовать на фронте демилитаризованную зону, но не предлагает никаких способов ее обеспечения.

Россия и Северная Корея могут бросать войска и технику на Курский выступ в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить.

Трамп поклялся закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе. Одно из предложений Трампа заключается в том, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта. А нынешняя линия фронта проходит через южную и восточную Украину, прежде чем петля углубляется на территорию РФ в Курской области.

При этом украинские военные не подтверждают, что уже сталкивались с солдатами из КНДР на поле боя. Однако уже стали появляться сообщения, что северокорейские военные и правда были задействованы в штурмах в Курской области.

Фото: Скриншот

Некоторые военные ВСУ начали писать о солдатах КНДР в Курской области

Напомним, Владимир Зеленский, выступая в Будапеште 7 ноября, заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ в Курской области, уже есть потери.