Арктика в зоні інтересів: чотири військові літаки РФ зафіксували біля Аляски (відео)

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежувало російські літаки. Відомство зазначило, що подібне відбувається регулярно, але дії РФ не розглядають як загрозу.

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Чотири російські військові літаки увійшли в міжнародний повітряний простір поблизу Аляски, повідомило об'єднане командування США і Канади. Зона ідентифікації ППО Аляски є міжнародним повітряним простором, але всі літаки, що входять до неї, повинні ідентифікувати себе. Російські літаки не перетинали повітряний простір США або Канади, заявили в NORAD (Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки). Про це повідомляє Newsweek.

Російські військові літаки біля Аляски

"Ця російська активність у зоні дії ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — додали американські військові.

NORAD повідомляв про кілька появ російських літаків цього місяця в зоні ППО Аляски, включно з двома російськими патрульними літаками Іл-38, поміченими 14 і 15 вересня.

США відстежили два російські літаки морської розвідки та протичовнової боротьби Ту-142 у зоні дії ППО Аляски 13 вересня, заявили в NORAD. Командування повідомило в окремій заяві, що відстежило два невказані російські військові літаки 11 вересня.

Ще в липні NORAD заявило, що відстежило два російські бомбардувальники Ту-95 і два військові літаки H-6, що належать Китаю, в зоні ППО Аляски. Літаки перехопили винищувачі США і Канади, повідомило командування.

"NORAD продовжить стежити за активністю противника поблизу Північної Америки й відповідати своєю присутністю на їхню присутність", — заявили тоді військові США і Канади.

Росію цікавить Арктика, а не Аляска

З Аляски військові США стежать насамперед за Арктикою, регіоном, де Росія збільшує свою присутність, як і Китай, хоча він і не є однією з приарктичних держав.

"Вторгнення Росії та Китаю в територіальні зони США біля берегів Аляски стають дедалі частішим явищем", — заявив раніше цього місяця губернатор Аляски Майк Данліві.

"Стратегічне положення Аляски на планеті дає Сполученим Штатам перевагу в Арктиці та Тихому океані. Але нам потрібно, щоб лідери у Вашингтоні визнали, що Росія і Китай нарощують свою військову присутність у регіоні", — додав Данліві, закликавши США збільшити військові витрати на Алясці.

"Арктичний трилисник" — найпівнічніша військова база Росії. Розташована на острові Земля Олександри в Північному Льодовитому океані Фото: РИА Новости

Росія має найбільшу військову присутність у регіоні серед усіх арктичних країн і являє собою "гостру загрозу", заявили США.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у своєму виступі, переданому російськими державними ЗМІ в п'ятницю, що Москва "повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному і з погляду оборонних технологій" в Арктиці у відповідь на навчання НАТО в регіоні.

Російські військові в Арктиці Фото: РИА Новости

"Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу", — додав Лавров.

Москва зайнята повторним відкриттям низки своїх об'єктів часів холодної війни в регіоні, багато з яких призначені для розвідки і спостереження, повідомив раніше Newsweek Марк Кансіан, відставний полковник запасу Корпусу морської піхоти США і старший радник американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Російські військові в Арктиці Фото: РИА Новости

За останні кілька місяців Росія і країни НАТО, такі, як США, провели військові навчання в Арктиці.

Які інтереси Китаю в Арктиці

Міжнародний статус Арктики закріплений у міжнародних угодах щодо Арктики. Сама Арктика поділена на п'ять секторів відповідальності між Росією, США, Норвегією, Канадою і Данією, які вважаються приарктичними державами.

Сфери впливу в Арктиці Фото: DW Сфери впливу в Арктиці Фото: DW

На цей статус претендують також Ісландія, Швеція та Фінляндія, хоча вони й не мають з Арктикою океанічних кордонів. Усі країни, крім РФ, є членами НАТО.

Китай теж претендує на Арктику Фото: РИА Новости

Але Китай також проявляє інтерес до Арктики, головним чином через свого ситуаційного союзника Росію. У 2018 році уряд КНР заявив, що країна є "навколоарктичною державою", і має повне право на використання ресурсів регіону, а також на участь в управлінні ним. Підстав для такого визначення було виділено три:

Китай розташований у Північній півкулі;

витік Іртишу, який через Об впадає в Північний Льодовитий океан, розташований на північному заході Сіньцзяну.

холодний повітряний потік з боку Північного Льодовитого океану зупиняється на північному схилі хребта Тайшань.

Льодовий шовковий шлях — один із головних планів Китаю на найближчий час. КНР займається будівництвом криголамів, а 2012 року криголам "Сніговий дракон" був першим китайським кораблем, який пройшов через арктичні води в Європу. Арктичний трек Пекін розглядає як складову частину Великого Євразійського партнерства та ініціативи "Один пояс — один шлях", гілкою якого потенційно може стати Північний морський шлях (ПМШ), що проходить через російські води. Інвестори з КНР зацікавлені у вкладеннях у будівництво глибоководного морського торгового порту в Архангельську, яке планують завершити до 2031 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Китай і Росія готуються до війни за Арктику.