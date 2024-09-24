Арктика в зоне интересов: четыре военных самолета РФ зафиксировали возле Аляски (видео)

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало российские самолеты. Ведомство отметило, что подобное происходит регулярно, но действия РФ не рассматриваются как угроза.

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Четыре российских военных самолета вошли в международное воздушное пространство вблизи Аляски, сообщило объединенное командование США и Канады. Зона идентификации ПВО Аляски является международным воздушным пространством, но все самолеты, входящие в нее, должны идентифицировать себя. Российские самолеты не пересекали воздушное пространство США или Канады, заявили в NORAD (Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки). Об этом сообщает Newsweek.

Российские военные самолеты у Аляски

"Эта российская активность в зоне действия ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — добавили американские военные.

NORAD сообщал о нескольких появлениях российских самолетов в этом месяце в зоне ПВО Аляски, включая два российских патрульных самолета Ил-38, замеченных 14 и 15 сентября.

США отследили два российских самолета морской разведки и противолодочной борьбы Ту-142 в зоне действия ПВО Аляски 13 сентября, заявили в NORAD. Командование сообщило в отдельном заявлении, что отследило два неуказанных российских военных самолета 11 сентября.

Еще в июле NORAD заявило, что отследило два российских бомбардировщика Ту-95 и два военных самолета H-6, принадлежащих Китаю, в зоне ПВО Аляски. Самолеты перехватили истребители США и Канады, сообщило командование.

"NORAD продолжит следить за активностью противника вблизи Северной Америки и отвечать своим присутствием на их присутствие", — заявили тогда военные США и Канады.

Россию интересует Арктика, а не Аляска

С Аляски военные США следят прежде всего за Арктикой, регионом, где Россия увеличивает свое присутствие, как и Китай, хотя он и не является одним из приарктических государств.

"Вторжения России и Китая в территориальные зоны США у берегов Аляски становятся все более частым явлением", — заявил ранее в этом месяце губернатор Аляски Майк Данливи.

"Стратегическое положение Аляски на планете дает Соединенным Штатам преимущество в Арктике и Тихом океане. Но нам нужно, чтобы лидеры в Вашингтоне признали, что Россия и Китай наращивают свое военное присутствие в регионе", — добавил Данливи, призвав США увеличить военные расходы на Аляске.

"Арктический трилистник" – самая северная военная база России. Расположена на острове Земля Александры в Северном Ледовитом океане Фото: РИА Новости

Россия имеет самое большое военное присутствие в регионе среди всех арктических стран и представляет собой "острую угрозу", заявили США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в своем выступлении, переданном российскими государственными СМИ в пятницу, что Москва "полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и с точки зрения оборонных технологий" в Арктике в ответ на учения НАТО в регионе.

Российские военные в Арктике Фото: РИА Новости

"Арктика не является территорией Североатлантического альянса", — добавил Лавров.

Москва занята повторным открытием ряда своих объектов времен холодной войны в регионе, многие из которых предназначены для разведки и наблюдения, сообщил ранее Newsweek Марк Кансиан, отставной полковник запаса Корпуса морской пехоты США и старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных исследований.

Российские военные в Арктике Фото: РИА Новости

За последние несколько месяцев Россия и страны НАТО, такие, как США, провели военные учения в Арктике.

Каковы интересы Китая в Арктике

Международный статус Арктики закреплен в международных соглашениях по Арктике. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией, которые считаются приарктическими государствами.

Сферы влияния в Арктике Фото: DW Сферы влияния в Арктике Фото: DW

На этот статус претендуют также Исландия, Швеция и Финляндия, хотя они и не имеют с Арктикой океанических границ. Все страны, кроме РФ, являются членами НАТО.

Китай тоже претендует на Арктику Фото: РИА Новости

Но Китай также проявляет интерес к Арктике, главным образом через своего ситуационного союзника Россию. В 2018 году правительство КНР заявило, что страна является "околоарктическим государством", и имеет полное право на использование ресурсов региона, а также на участие в управлении им. Оснований для такого определения было выделено три:

Китай расположен в Северном полушарии;

исток Иртыша, который через Обь впадает в Северный Ледовитый океан, находится на северо-западе Синьцзяна.

холодный воздушный поток со стороны Северного Ледовитого океана останавливается на северном склоне хребта Тайшань.

Ледовый шелковый путь – один из главных планов Китая на ближайшее время. КНР занимается строительством ледоколов, а в 2012 году ледокол "Снежный дракон" был первым китайским кораблем, который прошел через арктические воды в Европу. Арктический трек рассматривается Пекином как составная часть Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс-один путь", ветвью которого потенциально может стать Северный морской путь (СПМ), проходящий через российские воды. Инвесторы из КНР заинтересованы во вложениях в строительство глубоководного морского торгового порта в Архангельске, которое планируют завершить к 2031 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что Китай и Россия готовятся к войне за Арктику.