Россия и Китай готовятся к войне за Арктику: что известно

Сергей Лавров уже заявил, что Арктика не является территорией НАТО, так что РФ готова защищать там свои интересы.

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Россия заявила, что "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет Politico.

Арктика — самая северная точка Земли, включающая в себя территорию, принадлежащую восьми странам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все страны, кроме России, являются членами НАТО.

"Арктика не является территорией Североатлантического альянса", — заявил Лавров.

"Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и с точки зрения оборонных технологий", — сообщил он.

Как известно, Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, а Швеция последовала ее примеру в марте этого года, став 31-м и 32-м членами альянса соответственно.

Тем не менее, Лавров предупредил, что "Арктика не является территорией Североатлантического альянса", и заявил, что другие, неарктические страны, такие как Китай и Индия, имеют там свои интересы.

В прошлом году один из ведущих дипломатов Москвы заявил, что Финляндия "пострадает первой", если начнется война между НАТО и Россией. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также был возмущен решением Финляндии подписать в декабре Соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, которое предоставило американским войскам доступ на финские базы и позволило США хранить военную технику на финской территории.

"Это уже серьезный вызов", — сказал он.

В феврале Россия также приостановила ежегодные выплаты Арктическому совету, межправительственному форуму арктических стран, после того как другие члены бойкотировали участие Москвы после ее вторжения в Украину, хотя с тех пор некоторое сотрудничество возобновилось.

Правительство КНР в 2018 году заявило, что страна является "околоарктическим государством", и имеет полное право на использование ресурсов региона, а также на участие в управлении им. Планируется разведка и добыча нефти, газа и минеральных полезных ископаемых как с сухопутных участков, так и с шельфа, а также использование морских транспортных путей для доставки товаров в Европу и вывоза полезных ископаемых с Кольского полуострова, а также леса из северных районов РФ.

Китайские туристы в Арктике Фото: Заполярная правда

Со времен Второй Мировой войны и до настоящего времени на северо-западе Гренландии, вблизи одноименного поселка существует и поддерживается авиабаза ВВС США Туле.

В августе 2024 года стало известно, что российские оккупационные войска перебросили арктическую бригаду морской пехоты и уникальную технику из Арктики в Украину.