Росія і Китай готуються до війни за Арктику: що відомо

Сергій Лавров уже заявив, що Арктика не є територією НАТО, тож РФ готова захищати там свої інтереси.

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Росія заявила, що "повністю готова" до конфлікту з НАТО в Арктиці. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це пише Politico.

Арктика — найпівнічніша точка Землі, що містить у собі територію, яка належить восьми країнам: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Канаді, США, Ісландії та Росії. Усі країни, крім Росії, є членами НАТО.

"Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу", — заявив Лавров.

"Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов'язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовому, політичному і з точки зору оборонних технологій", — повідомив він.

Як відомо, Фінляндія вступила в НАТО у квітні минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а Швеція послідувала її прикладу в березні цього року, ставши 31-м і 32-м членами альянсу відповідно.

Проте Лавров попередив, що "Арктика не є територією Північноатлантичного альянсу", і заявив, що інші, неарктичні країни, такі як Китай та Індія, мають там свої інтереси.

Минулого року один із провідних дипломатів Москви заявив, що Фінляндія "постраждає першою", якщо почнеться війна між НАТО і Росією. Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов також був обурений рішенням Фінляндії підписати в грудні Угоду про співпрацю в галузі оборони зі США, яка надала американським військам доступ на фінські бази і дозволила США зберігати військову техніку на фінській території.

"Це вже серйозний виклик", — сказав він.

У лютому Росія також призупинила щорічні виплати Арктичній раді, міжурядовому форуму арктичних країн, після того, як інші члени бойкотували участь Москви після її вторгнення в Україну, хоча з того часу деяка співпраця відновилася.

Уряд КНР у 2018 році заявив, що країна є "навколоарктичною державою", і має повне право на використання ресурсів регіону, а також на участь в управлінні ним. Планується розвідка і видобуток нафти, газу і мінеральних корисних копалин як із сухопутних ділянок, так і з шельфу, а також використання морських транспортних шляхів для доставки товарів у Європу і вивезення корисних копалин з Кольського півострова, а також лісу з північних районів РФ.

Китайські туристи в Арктиці Фото: Заполярная правда

З часів Другої Світової війни і до теперішнього часу на північному заході Гренландії, поблизу однойменного селища, існує і підтримується авіабаза ВПС США Туле.

У серпні 2024 року стало відомо, що російські окупаційні війська перекинули арктичну бригаду морської піхоти та унікальну техніку з Арктики в Україну.