РФ перекинула в Україну морпіхів та унікальну техніку з Арктики, — Плетенчук

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, бійці ЗСУ спалили цю арктичну техніку, а можливості морпіхів РФ наразі сильно зменшені

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Російські окупаційні війська перекинули арктичну бригаду морської піхоти та унікальну техніку з Арктики в Україну. Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Ми тут бачили навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому нас уже здивувати чимось складно. Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб — це блюзнірство", — сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що російська армія наразі не може застосовувати морську піхоту за призначенням.

"На нашому напрямку це зараз неможливо. Бойові можливості саме морської піхоти сильно зменшені. Самі кораблі в море вийти не можуть, і ризикувати вони не готові. Наприклад, вони не ризикують використовувати в морі великі десантні кораблі, які для цього призначені. Відповідно, про висадку морського десанту в цьому контексті навіть і говорити не доводиться", — підкреслив Плетенчук.

Речник ВМС пояснив, що висадка десанту в більшості випадків не проводиться як самостійна операція, оскільки для цього має бути зустрічна операція на суші, а такі можливості в росіян "сильно впали".

Нагадаємо, 28 серпня Дмитро Плетенчук повідомив, що російський залізничний пором "Конро Трейдер", який українські ВМС знищили 22 серпня, перевозив не лише цистерни з паливом, а й зброю.

12 серпня телеканал "Россия 1" видав в прямий етер фейковий сюжет про те, як нібито російські морпіхи вбивають бійців ЗСУ.