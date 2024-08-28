Знищений Україною пором "Конро Трейдер" перевозив зброю, — речник ВМС (відео)

Дмитро Плетенчук наголосив, що цей пором був військовою ціллю, знищення якого призвело до критичної ситуації для російської логістики, адже інші два пороми РФ наразі не придатні до експлуатації.

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Російський залізничний пором "Конро Трейдер", який українські Військово-морські сили знищили 22 серпня, перевозив не лише цистерни з паливом, а й зброю. Про це телеканалу "Ми-Україна" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Ми офіційно заявляємо, що там була і зброя — на цьому паромі", — сказав Плетенчук.

Він наголосив, що цей пором був не випадковою, а "виключно військовою ціллю".

Речник ВМС України також зазначив, що знищення "Конро Трейдера" створило критичну ситуацію для російської військової логістики.

"Суходолом залізниця не працює — вона недобудована ще. Мостом вони цистерни не перекидають, тому що це небезпечно для самої конструкції мосту після успішної операції СБУ та ВМС. Тому паром є основним засобом перекидання подібних вантажів — і тепер цей єдиний ланцюжок не працює", — пояснив Плетенчук.

Він уточнив, що інші два пороми РФ, які ще залишаються на плаву в азово-чорноморському регіоні, наразі непридатні для експлуатації.

"Один знаходиться на ремонті після пошкоджень, а другий в очікуванні ремонту", — повідомив Плетенчук.

Нагадаємо, 22 серпня "РИА Новости" повідомили, що на Кубані в російському порту "Кавказ" після прильоту загорівся й затонув пором із цистернами з пальним.

23 серпня у ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер".