Важлива логістична ціль: у ВМС підтвердили знищення порома "Конро Трейдер" (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, порт "Кавказ" у Краснодарському краї — цілком легітимна ціль, адже об'єкт використовується противником для перевезення озброєння.

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Російський залізничний пором "Конро Трейдер" був знищений Військово-морськими силами ЗСУ в порту "Кавказ" Краснодарського краю. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, інформація про те, що українській стороні вдалося завдати чергового руйнівного удару по противнику підтверджується. Пором "Конро Трейдер" активно використовувався росіянами і його ураження принесе їм чимало проблем.

"Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил насамперед паливно-мастильними матеріалами, але, крім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це — цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал спроможності нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії", — заявив Дмитро Плетенчук.

Водночас наразі немає інформації, чим саме ВМС могли завдати удару по "Конро Трейдеру". Речник відомства не уточнив цього.

Є у проведеної операції і "подвійний бонус", адже згодом роботу російського порту було заблоковано частково. Інші пороми перестали працювати, а один із них зовсім на ремонті.

"Пором затонув. Тобто, робота цієї частини порту фактично заблокована. В них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів, однак поромів немає. Ось у чому проблема. Так, недарма одразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС", — заявив представник ВМС.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що відомо про знищений пором "Конро Трейдер". Ураження порома в РФ може означати, що ЗС окупанта залишаться без важливого каналу постачання палива, оскільки "Конро Трейдер" — це чи не єдиний справний пором, що курсував між материковою Росією та Кримом.