Важная логистическая цель: в ВМС подтвердили уничтожение парома "Конро Трейдер" (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, порт "Кавказ" в Краснодарском крае — вполне легитимная цель, ведь объект используется противником для перевозки вооружения.

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Российский железнодорожный паром "Конро Трейдер" был уничтожен Военно-морскими силами ВСУ в порту "Кавказ" Краснодарского края. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, информация о том, что украинской стороне удалось нанести очередной разрушительный удар по противнику подтверждается. Паром "Конро Трейдер" активно использовался россиянами и его поражение принесет немало проблем им.

"Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это — вполне легитимная цель. И, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия", — заявил Дмитрий Плетенчук.

При этом сейчас нет информации, чем именно ВМС могли нанести удар по "Конро Трейдеру". Спикер ведомства не уточнил этого.

Есть у проведенной операции и "двойной бонус", ведь впоследствии работу российского порта была заблокирована частично. Другие паромы перестали работать, а один из них вовсе на ремонте.

"Паром затонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. То есть у них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, недаром сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС", — заявил представитель ВМС.

Напомним, 22 августа сообщалось, что известно о уничтоженном пароме "Конро Трейдер". Поражение парома в РФ может означать, что ВС РФ останутся без важного канала поставки топлива, поскольку "Конро Трейдер" — это едва ли не единственный исправный паром, который курсировал между материковой Россией и Крымом.