Уничтоженный Украиной паром "Конро Трейдер" перевозил оружие, — спикер ВМС (видео)

Дмитрий Плетенчук отметил, что этот паром был военной целью, уничтожение которого привело к критической ситуации для российской логистики, ведь другие два парома РФ пока не пригодны к эксплуатации.

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Российский железнодорожный паром "Конро Трейдер", который украинские Военно-морские силы уничтожили 22 августа, перевозил не только цистерны с топливом, но и оружие. Об этом телеканалу "Мы-Украина" сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Мы официально заявляем, что там было и оружие — на этом пароме", — сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что этот паром был не случайной, а "исключительно военной целью".

Представитель ВМС Украины также отметил, что уничтожение "Конро Трейдера" создало критическую ситуацию для российской военной логистики.

"Суходолом железная дорога не работает — она недостроена еще. По мосту они цистерны не перебрасывают, потому что это опасно для самой конструкции моста после успешной операции СБУ и ВМС. Поэтому паром является основным средством переброски подобных грузов — и теперь эта единственная цепочка не работает", — пояснил Плетенчук.

Он уточнил, что другие два парома РФ, которые еще остаются на плаву в азово-черноморском регионе, пока непригодны для эксплуатации.

"Один находится на ремонте после повреждений, а второй в ожидании ремонта", — сообщил Плетенчук.

Напомним, 22 августа "РИА Новости" сообщили, что на Кубани в российском порту "Кавказ" после прилета загорелся и затонул паром с цистернами с горючим.

23 августа в ВМС подтвердили уничтожение парома "Конро Трейдер".