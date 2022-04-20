В войне против Украины россияне уже не могут обходиться без солдат-срочников – СБУ

Солдатам-срочникам не дают вернуться на территорию России, хоть Кремль и обещал, что они не будут принимать участие в боевых действиях.

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Российские войска уже не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников, сообщает Служба безопасности Украины. Такой вывод в СБУ сделали, перехватив очередной телефонный разговор, во время которого российский солдат-срочник жалуется, что ему приходится воевать.

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"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…", – жалуется матери оккупант, который ищет способы вернуться в Россию.

Однако мать не смогла его утешить, сказав, что "прокуратура гнилая просто".

"Да, так оно и есть. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал. Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили. Кого-то отправляют, кого-то не отправляют. Тут непонятно, что творится", — констатирует солдат-срочник.

В СБУ предполагают, что родителям российских солдат трудно понять, как их дети оказались на войне, если Кремль не раз подчеркивал, что срочники не принимают участия в боевых действиях.

"Если они не заберут своих захватчиков домой, то высоки шансы, что получат их посылками с "грузом 200". По последним данным от ВСУ, таких грузов уже около 21 тыс.", — отметили в СБУ.

Напомним, 30 марта уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова рассказала, что двое жителей Петербурга, которые проходили службу по призыву и были направлены воевать в Украину, вернулись домой. Агапитова отметила, что в жалобах родителей срочников говорится о случаях недобровольного заключения контрактов о военной службе, возможном пересечении солдатами-срочниками украинской границы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал не отправлять молодых людей в горячие точки. Но только в подразделении 6-й общевойсковой армии, которое воевало в Украине, недавно погибло 180 призывников.

Ранее Фокус сообщал, что мать матроса-срочника с затонувшего крейсера "Москва" Никиты Сыромясова пыталась найти хоть какие-то данные о сыне, но вместо этого "нарвалась" на равнодушие и грубость. Минобороны РФ заявило, что экипаж крейсера был "полностью эвакуирован", но женщина не смогла найти своего сына ни среди спасенных, ни среди раненых. Когда же она дозвонилась представителю командования, тот заявил ей следующее: "Знаете что, пишите мне лучше смс, потому что выслушивать ваши эти истерики совсем не хочется".