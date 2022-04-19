Не хотят слушать истерики. РосСМИ рассказали, что говорят родным матросов крейсера "Москва"

Журналисты рассказали, что мать матроса-срочника Никиты Сыромясова пыталась найти хоть какие-то данные о сыне, но вместо этого "нарвалась" на равнодушие и грубость.

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Россиянка Ольга Дубинина, чей сын матрос-срочник Никита Сыромясов утонул после уничтожения крейсера "Москва" рассказала изданию "Медиазона" о том, как пытается найти хоть какую-то информацию о нем, однако нарывается лишь на равнодушие и грубость.

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Минобороны РФ заявило, что экипаж крейсера был "полностью эвакуирован", но Дубинина не смогла найти своего сына ни среди спасенных, ни среди раненых.

"14-го трагедия такая произошла, но нам ничего не сообщили военные. Мне никто не позвонил и не сказал, что что-то там случилось", — рассказала Дубинина.

В севастопольском госпитале женщине сообщили, что имени ее сына нет в списках раненых, но дала телефоны "для тех, кто будет искать своих сыновей". По одному номеру ей ответили, что Сыромясов находится в списке без вести пропавших и затруднились пояснить, откуда взялся этот список, раз весь экипаж спасли.

На звонок по другому номеру не ответили, но прислали смс, в котором также говорилось, что Сыромясов числится в списках без вести пропавших, и что с матерью свяжутся представители командования. Женщине удалось раздобыть телефон такого представителя, тот ничего нового не сказал.

"Я говорю, вы пошли на военную какую-то операцию что-то там делать, почему срочников не сняли с корабля? А он мне говорит: "Мы не ходили ни на какую военную операцию, мы ничего не делали, мы стояли в нейтральных водах". Спрашиваю, а зачем вы пишете, что всех эвакуировали, а он отвечает: "Ну значит не всех", — рассказала Дубинина. — Я срываюсь, плачу. А он говорит: "Знаете, что, пишите мне лучше смс, потому что выслушивать ваши эти истерики совсем не хочется". Еще он говорил, что операция по спасению продолжается. Это было в субботу".

Еще спустя сутки представитель командования сообщил, что "обновления информации не поступило". Не ответил он и на вопрос, будут ли затонувший корабль обследовать водолазы — мать надеется, что там еще остался кто-то живой.

"Я не берусь судить действия, допустим там, нашего правительства. Может, действительно это нужная операция, чтобы сохранить, как говорится, нашу там страну, — заявила Дубинина. — Но если вы вещаете со всех каналов, что срочники не будут участвовать в военной операции, тогда вопрос, какого черта они участвуют в таком количестве? А срочников на крейсере было много".

Напомним, 18 апреля появились первые фото и видео крейсера "Москва" после ракетного удара. На них видно, что дымящийся корабль кренится влево. Также на снимках видны струи воды: либо пытались тушить крейсер, либо откачать из трюма воду.

Как сообщал Фокус, пораженный украинскими ракетами крейсер "Москва" был защищен трехуровневой ПВО. Эксперт по вопросам флота объяснил, что его система ближнего боя могла производить до 5 000 выстрелов в течение минуты — в результате вокруг корабля появлялась стена зенитного огня.

Ранее Фокус писал, что без крейсера "Москва" ВМФ РФ будет уязвим для БПЛА и ракет. После устранения крейсера другие российские корабли начали отходить от украинских берегов.