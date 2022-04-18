Опубликованы первые фото крейсера "Москва" после удара украинскими ракетами "Нептун"

Дымящийся корабль кренится влево. На снимках видны струи воды: его либо пытались тушить, либо откачать из трюма воду.

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Журналисты-расследователи из OSINTtechnical опубликовали снимки, на которых, предположительно, изображен пораженный выстрелом из украинского ракетного комплекса крейсер "Москва". Об этом сообщает OSINTtechnical в Twitter.

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"Предположительно, крейсер "Москва" 15 апреля. Не могу проверить подлинность снимков, но это крейсер класса "Слава" (такое название носила "Москва" во времен СССР), и не думаю, что какой-либо из них уничтожали именно так".

[ + – ] Крейсер "Москва" после ракетного удара. [ + – ] Крейсер "Москва" после ракетного удара. Фото: Twitter [ + – ] Крейсер "Москва" после ракетного удара.

Автор поста отметил, что дата, когда было сделано фото (15 апреля) отличается от даты, когда, по заявлениям официальных представителей РФ, корабль пошел ко дну (14 апреля).

Еще один снимок, судя по всему был сделан с борта корабля, пришедшего на подмогу флагману российского флота. На изображениях отчетливо видно, что дымящийся крейсер кренится влево.

Над палубой корабля заметны две перекрестные струи воды: таким образом либо пытались тушить пожар, или откачать воду из трюмов с помощью пожарных гидрантов.

Напомним, что пораженный украинской ракетой крейсер "Москва" был защищен трехуровневой ПВО. Эксперт по вопросам флота объяснил, что его система ближнего боя могла производить до 5 000 выстрелов в течение минуты — в результате вокруг корабля появлялась стена зенитного огня.

Ранее Фокус сообщал, что без крейсера "Москва" ВМФ РФ будет уязвим для БПЛА и ракет. После устранения крейсера другие российские корабли начали отходить от украинских берегов.