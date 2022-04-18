Опубліковано перші фото крейсера "Москва" після удару українськими ракетами "Нептун"

Корабель, що димиться, крениться вліво. На знімках видно струмені води: його або намагалися гасити, або відкачати воду з трюму.

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Журналісти-розслідувачі з OSINTtechnical опублікували знімки, на яких, ймовірно, зображений уражений пострілом з українського ракетного комплексу крейсер "Москва". Про це повідомляє OSINTtechnical у Twitter.

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"Ймовірно, крейсер "Москва" 15 квітня. Не можу перевірити справжність знімків, але це крейсер класу "Слава" (таку назву носила "Москва" за часів СРСР), і не думаю, що якийсь з них знищували саме так".

[ + – ] Крейсер "Москва" після ракетного удару [ + – ] Крейсер "Москва" після ракетного удару Фото: Twitter [ + – ] Крейсер "Москва" після ракетного удару

Автор допису зазначив, що дата, коли було зроблено фото (15 квітня), відрізняється від дати, коли, за заявами офіційних представників РФ, корабель пішов на дно (14 квітня).

Ще один знімок, судячи з усього, був зроблений з борту корабля, який прийшов на допомогу флагману російського флоту. На зображеннях чітко видно, що крейсер, який димиться, крениться вліво.

Над палубою корабля помітні два перехресні струмені води: так або намагалися гасити пожежу, або відкачати воду з трюмів за допомогою пожежних гідрантів.

Нагадаємо, що уражений українською ракетою крейсер "Москва" був захищений трирівневою ППО. Експерт із питань флоту пояснив, що його система ближнього бою могла здійснювати до 5 000 пострілів протягом хвилини — внаслідок навколо корабля з'являлася стіна зенітного вогню.

Раніше Фокус повідомляв, що без крейсера "Москва" ВМФ РФ буде вразливим для БПЛА та ракет. Після усунення крейсера інші російські кораблі почали відходити від українських берегів.