Не хочуть слухати істерики. РосЗМІ розповіли, що кажуть рідним матросам крейсера "Москва"

Журналісти розповіли, що мати матроса-строковика Микити Сиромясова намагалася знайти хоч якісь дані про сина, але натомість "нарвалася" на байдужість і грубість.

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Росіянка Ольга Дубініна, чий син матрос-строковик Микита Сиромясов потонув після знищення крейсера "Москва", розповіла виданню "Медіазона" про те, як намагається знайти хоч якусь інформацію про нього, проте наривається лише на байдужість і грубість.

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Міноборони РФ заявило, що екіпаж крейсера був "цілком евакуйований", але Дубініна не змогла знайти свого сина ні серед врятованих, ні серед поранених.

"14-го трагедія така сталася, але нам нічого не повідомили військові. Мені ніхто не зателефонував і не сказав, що щось там сталося", — розповіла Дубініна.

У севастопольському шпиталі жінці повідомили, що імені її сина немає у списках поранених, але дали телефони "для тих, хто шукатиме своїх синів". За одним із номерів їй відповіли, що Сиромясов перебуває в списку безвісти зниклих і важко пояснити, звідки взявся цей список, якщо весь екіпаж врятували.

На дзвінок за іншим номером не відповіли, але надіслали смс, в якому також говорилося, що Сиромясов числиться в списках зниклих, і що з матір'ю зв'яжуться представники командування. Жінці вдалося роздобути телефон такого представника, який нічого нового не сказав.

"Я говорю, ви пішли на військову якусь операцію щось там робити, чому строковиків не зняли з корабля? А він мені каже: "Ми не ходили на жодну військову операцію, ми нічого не робили, ми стояли в нейтральних водах". Запитую, а навіщо ви пишете, що всіх евакуювали, а він відповідає: "Ну значить не всіх", — розповіла Дубініна. — Я зриваюся, плачу. А він каже: "Знаєте, що, пишіть мені краще смс, бо вислуховувати ваші ці істерики зовсім не хочеться". Ще він казав, що операція з порятунку продовжується. Це було в суботу".

Ще за добу представник командування повідомив, що "оновлення інформації не надійшло". Не відповів він і на запитання, чи обстежуватимуть затонулий корабель водолази — мати сподівається, що там ще залишився хтось живий.

"Я не беруся судити дії, припустимо там, нашого уряду. Може, справді це потрібна операція, щоб зберегти, як то кажуть, нашу там країну, — заявила Дубініна. — Але якщо ви мовите з усіх каналів, що строковики не братимуть участі у військовій операції, тоді питання, якого біса вони беруть участь у такій кількості? А строковиків на крейсері було багато".

Нагадаємо, 18 квітня з'явилися перші фото та відео крейсера "Москва" після ракетного удару. На них видно, що корабель, який димить, крениться вліво. Також на знімках видно струмені води: або намагалися гасити крейсер, або відкачати воду з трюму.

Як повідомляв Фокус, уражений українськими ракетами крейсер "Москва" був захищений трирівневою ППО. Експерт із питань флоту пояснив, що його система ближнього бою могла здійснювати до 5 000 пострілів протягом хвилини — унаслідок навколо корабля з'являлася стіна зенітного вогню.

Раніше Фокус писав, що без крейсера "Москва" ВМФ РФ буде вразливим для БПЛА та ракет. Після усунення крейсера інші російські кораблі почали відходити від українських берегів.