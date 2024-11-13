У Севастополі підірвали капітана Чорноморського флоту РФ: подробиці (фото, відео)

Інформацію про вибух уже підтвердив окупаційний губернатор міста. За словами журналістів, унаслідок підриву автомобіля несумісні з життям поранення дістав капітан першого рангу ЧФ РФ.

В окупованому Севастополі вибухнув автомобіль. Під час вибуху загинув водій, такий собі Валерій Т., начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ, капітан I рангу. Під час вибуху йому відірвало обидві ноги. Про це повідомляє The Moscow Times.

Вибух у Севастополі

"Сьогодні в Севастополі, о 09:53 на телефон служби 112 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Т. Шевченка. Зі слів заявника, вибухнув і загорівся автомобіль", — повідомив "губернатор" Михайло Развожаєв.

Коли на місце прибули рятувальники, водій ще перебував у салоні, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від зазнаних травм він помер. Повідомляється, що під час вибуху йому відірвало обидві ноги.

Згорілий автомобіль Валерія Т. у Севастополі Фото: Соцмережi

Його автомобіль стояв на парковці біля магазину на вулиці Тараса Шевченка. РосЗМІ повідомляють, що в машині нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій. Також стверджується, що за військовим нібито "стежили сім днів". Основна версія слідства наразі — замовне вбивство.

Що відомо про загиблого в Севастополі військового

Поки росЗМІ повідомляють тільки, що внаслідок вибуху в Севастополі загинув 47-річний начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ, капітан I рангу Валерій Т.

Згорілий автомобіль Валерія Т. у Севастополі Фото: Forpost

Він випускник Санкт-Петербурзької військово-морської академії імені Кузнєцова.

Видання NEXTA повідомляє, що загиблий — Валерій Транковський. Також є думка, що це Валерій Ткаченко. Він теж капітан 1-го рангу і командир 41-ї бригади ракетних катерів. Його підлеглі причетні до завдання ракетних ударів по мирному населенню і цивільній інфраструктурі України. Офіційно ім'я загиблого ще не публікувалося.

Нагадаємо, в середині жовтня в центрі окупованого Луганська було підірвано автомобіль із майором ЗС РФ.