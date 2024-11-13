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Мир

В Севастополе подорвали капитана Черноморского флота РФ: подробности (фото, видео)

севастополь, взрыв, российский военный
Фото: Forpost | Сгоревший автомобиль Валерия Т. в Севастополе

Информацию о взрыве уже подтвердил оккупационный губернатор города. По словам журналистов, в результате подрыва автомобиля несовместимые с жизнью ранения получил капитан первого ранга ЧФ РФ.

В оккупированном Севастополе взорвался автомобиль. При взрыве погиб водитель, некий Валерий Т., начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга. При взрыве ему оторвало обе ноги. Об этом сообщает The Moscow Times.

Взрыв в Севастополе

"Сегодня в Севастополе, в 09.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль", — сообщил "губернатор" Михаил Развожаев.

Когда на место прибыли спасатели, водитель еще находился в салоне, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Сообщается, что при взрыве ему оторвало обе ноги.

севастополь, взрыв, российский военный Fullscreen
Сгоревший автомобиль Валерия Т. в Севастополе
Фото: Соцсети

Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. РосСМИ сообщают, что в машине якобы сработало самодельное взрывное устройство. Также утверждается, что за военным якобы "следили семь дней". Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство.

Что известно о погибшем в Севастополе военном

Пока росСМИ сообщают только, что в результате взрыва в Севастополе погиб 47-летний начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т.

севастополь, взрыв, российский военный Fullscreen
Сгоревший автомобиль Валерия Т. в Севастополе
Фото: Forpost

Он выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова.

Издание NEXTA сообщает, что погибший — Валерий Транковский. Также есть мнение, что это Валерий Ткаченко. Он тоже капитан 1-го ранга и командир 41-й бригады ракетных катеров. Его подчиненные причастны к нанесению ракетных ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины. Официально имя погибшего еще не публиковалось.

Напомним, в середине октября в центре оккупированного Луганска был взорван автомобиль с майором ВС РФ.