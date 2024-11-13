В Севастополе подорвали капитана Черноморского флота РФ: подробности (фото, видео)

Информацию о взрыве уже подтвердил оккупационный губернатор города. По словам журналистов, в результате подрыва автомобиля несовместимые с жизнью ранения получил капитан первого ранга ЧФ РФ.

В оккупированном Севастополе взорвался автомобиль. При взрыве погиб водитель, некий Валерий Т., начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга. При взрыве ему оторвало обе ноги. Об этом сообщает The Moscow Times.

Взрыв в Севастополе

"Сегодня в Севастополе, в 09.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль", — сообщил "губернатор" Михаил Развожаев.

Когда на место прибыли спасатели, водитель еще находился в салоне, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Сообщается, что при взрыве ему оторвало обе ноги.

Сгоревший автомобиль Валерия Т. в Севастополе Фото: Соцсети

Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. РосСМИ сообщают, что в машине якобы сработало самодельное взрывное устройство. Также утверждается, что за военным якобы "следили семь дней". Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство.

Что известно о погибшем в Севастополе военном

Пока росСМИ сообщают только, что в результате взрыва в Севастополе погиб 47-летний начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т.

Сгоревший автомобиль Валерия Т. в Севастополе Фото: Forpost

Он выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова.

Издание NEXTA сообщает, что погибший — Валерий Транковский. Также есть мнение, что это Валерий Ткаченко. Он тоже капитан 1-го ранга и командир 41-й бригады ракетных катеров. Его подчиненные причастны к нанесению ракетных ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины. Официально имя погибшего еще не публиковалось.

Напомним, в середине октября в центре оккупированного Луганска был взорван автомобиль с майором ВС РФ.