"Імпортозаміщення" не справляється: "найпотужніший" корабель ВМФ РФ не вийшов у море

Крейсер "Адмирал Нахимов", який нібито мав перевершити більшість західних кораблів, стоїть на ремонті вже 25 років. Вартість його модернізації росте, але втілити обіцянки у життя Москві не вдається.

У Росії відклали вихід важкого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" у море на невизначений термін. Про це 15 листопада повідомили у виданні "Известия".

Планувалось, що 15 листопада корабель вийде з доків після "глибокої модернізації". Дату виходу "Адмирала Нахимова" переносять не вперше. Спочатку його хотіли повернути до бойового складу ВМФ РФ ще у 2018 році, згодом дату перенесли на 2024 рік.

Станом на 2023 рік вартість ремонту й оновлення крейсера вже практично подвоїлась і перевищила 200 млрд рублів. Він став на модернізацію у 1999 році.

Фото крейсера "Адмирал Нахимов", який модернізують вже 25 років Фото: Defense Express

Ще у квітні 2023 року у Росії з’явилось припущення, що ремонт не зможуть завершити вчасно. Місцевий "військовий експерт" Василь Дандикін пов’язував це з війною в Україні.

Дандикін розповів, що після планової модернізації на кораблі встановлять найсучасніше обладнання. "Адмирал Нахимов" зможе застосовувати ракети типів "Онікс", "Калібр" і навіть "Циркон". За оцінкою "експерта", після завершення робіт крейсер переважатиме за бойовими можливостями більшість кораблів флотів так званих недружніх країн.

За даними росЗМІ, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко заявляв, що "Адмирал Нахимов" стане найпотужнішим кораблем російського флоту. На ньому планують встановити комплекси ППО С-300ФМ "Форт-М" і "Панцирь-М", а також протичовнове озброєння "Пакет-НК" й "Ответ". Після модернізації крейсер має отримати 10 універсальних пускових модулів для 80 ракет.

Обіцяні РФ характеристики крейсеру "Адмирал Нахимов" Фото: Defense Express

Інший російський "військовий експерт" Дмитро Болтенков повідомляв, що корабель фактично перебудовують. Від нього залишився лише корпус, а начинку повністю змінюють. Неназвані допоміжні системи планувалось закупляти на Заході, але через санкції у Росії змушені вдатись до так званого імпортозаміщення.

"Мегапроєкт", терміни якого постійно зсувають

Аналітики Defense Express припустили, що вже й самі російські пропагандисти розуміють, яка нездорова склалась ситуація. "Адмирал Нахимов" стоїть на ремонті вже 25 років, тож цьому намагаються знаходити пояснення.

За однією з версій, в листопаді-грудні в акваторії Білого моря, де мали проводити ходові випробування, починається сезон утворення льоду. За іншою версією, корабель ще "не доведений до кондиції", тож з виведенням його у море краще не поспішати. Також росіяни виправдовуються тим, що розв’язана ними війна в Україні створила "більш пріоритетні завдання" для ВПК.

Фото крейсера "Адмирал Нахимов", який модернізують вже 25 років Фото: Defense Express

У статті зазначено, що у РФ створили для себе ж дві проблеми. По-перше, крейсер встигли подати як черговий "аналоговнєт". По-друге, єдиний в складі ворожого флоту атомний крейсер проєкту 1144 "Орлан "Петр Великий", за деякими повідомленнями, хочуть списати через вичерпання ресурсу. Однак зробити це не можуть, поки не матимуть заміни, яку ремонтують вже третій десяток років.

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