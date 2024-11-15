"Импортозамещение" не справляется: "самый мощный" корабль ВМФ РФ не вышел в море

Крейсер "Адмирал Нахимов", который якобы должен был превзойти большинство западных кораблей, стоит на ремонте уже 25 лет. Стоимость его модернизации растет, но воплотить обещания в жизнь Москве не удается.

В России отложили выход тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" в море на неопределенный срок. Об этом 15 ноября сообщили в издании "Известия".

Планировалось, что 15 ноября корабль выйдет из доков после "глубокой модернизации". Дату выхода "Адмирала Нахимова" переносят не впервые. Сначала его хотели вернуть в боевой состав ВМФ РФ еще в 2018 году, впоследствии дату перенесли на 2024 год.

По состоянию на 2023 год стоимость ремонта и обновления крейсера уже практически удвоилась и превысила 200 млрд рублей. Он встал на модернизацию в 1999 году.

Фото крейсера "Адмирал Нахимов", который модернизируют уже 25 лет Фото: Defense Express

Еще в апреле 2023 года в России появилось предположение, что ремонт не смогут завершить вовремя. Местный "военный эксперт" Василий Дандыкин связывал это с войной в Украине.

Дандыкин рассказал, что после плановой модернизации на корабле установят самое современное оборудование. "Адмирал Нахимов" сможет применять ракеты типов "Оникс", "Калибр" и даже "Циркон". По оценке "эксперта", после завершения работ крейсер будет превосходить по боевым возможностям большинство кораблей флотов так называемых недружественных стран.

По данным росСМИ, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота. На нем планируют установить комплексы ПВО С-300ФМ "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ". После модернизации крейсер должен получить 10 универсальных пусковых модулей для 80 ракет.

Обещанные РФ характеристики крейсера "Адмирал Нахимов" Фото: Defense Express

Другой российский "военный эксперт" Дмитрий Болтенков сообщал, что корабль фактически перестраивают. От него остался только корпус, а начинку полностью меняют. Неназванные вспомогательные системы планировалось закупать на Западе, но из-за санкций в России вынуждены прибегнуть к так называемому импортозамещению.

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Аналитики Defense Express предположили, что уже и сами российские пропагандисты понимают, какая нездоровая сложилась ситуация. "Адмирал Нахимов" стоит на ремонте уже 25 лет, поэтому этому пытаются находить объяснения.

По одной из версий, в ноябре-декабре в акватории Белого моря, где должны были проводить ходовые испытания, начинается сезон образования льда. По другой версии, корабль еще "не доведен до кондиции", поэтому с выводом его в море лучше не спешить. Также россияне оправдываются тем, что развязанная ими война в Украине создала "более приоритетные задачи" для ВПК.

Фото крейсера "Адмирал Нахимов", который модернизируют уже 25 лет Фото: Defense Express

В статье указано, что в РФ создали для себя же две проблемы. Во-первых, крейсер успели подать как очередной "аналоговнет". Во-вторых, единственный в составе вражеского флота атомный крейсер проекта 1144 "Орлан "Петр Великий", по некоторым сообщениям, хотят списать из-за исчерпания ресурса. Однако сделать это не могут, пока не будут иметь замены, которую ремонтируют уже третий десяток лет.

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