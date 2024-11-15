Защищает от стрелкового оружия: Минобороны разрешило для ВСУ бронетранспортер "Зубр"

Броня и конструкция "Зубра" защищают от поражений стрелковым оружием и уменьшают вероятность получения травм водителем.

Украинское оборонное ведомство допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

"Бронированное транспортное средство мультифункционально, отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами", — говорится в публикации.

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У этого бронеавтомобиля усиленная независимая подвеска, он передвигается на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности, преодолевает неглубокие водные препятствия. Броня и конструкция "Зубра" защищают от поражений стрелковым оружием и уменьшают вероятность получения травм водителем и пассажирами при подрыве на фугасе.

"Зубр" позволяет транспортировать личный состав и эвакуировать раненых. Конструкция дает возможность установить на нем дополнительное оружие.

Бронемобиль "Зубр"

Бронемобиль Зубр

Польская разработка AMZ Żubr представляет собой военный бронеавтомобиль на базе грузового автомобиля повышенной проходимости Iveco EuroCargo, который перевозит до десяти десантников в полной экипировке.

Напомним, что в 47-й ОМБр рассказали, что почти вся наша работа на поле боя сводится к взаимодействию пехоты с БМП Bradley. Хорошо зарекомендовавшие себя американские машины используют для эвакуации, перевозки пехоты и огневого прикрытия. Машина очень безопасная с очень хорошими характеристиками.

Также сообщалось, что, по данным российских СМИ, войска РФ зашли на территорию Черниговской области и установили там флаги.