Захищає від стрілецької зброї: Міноборони дозволило для ЗСУ бронетранспортер "Зубр"

Броня і конструкція "Зубра" захищають від уражень стрілецькою зброєю і зменшують ймовірність загрози травмування водія.

Українське оборонне відомство допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Про це повідомляють на сайті Міноборони України.

"Броньований транспортний засіб мультифункціональний, вирізняється мобільністю, маневровістю та компактними розмірами", — йдеться у публікації.

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У цього бронеавтомобіля посилена незалежна підвіска, він пересувається на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості, долає неглибокі водні перешкоди. Броня і конструкція "Зубра" захищають від уражень стрілецькою зброєю і зменшують ймовірність травмування водія і пасажирів за підриву на фугасі.

"Зубр" дозволяє транспортувати особовий склад та евакуювати поранених. Конструкція дає можливість встановити на ньому додаткову зброю.

Бронемобіль "Зубр"

Бронемобіль Зубр

Польська розробка AMZ Żubr являє собою військовий бронеавтомобіль на базі вантажного автомобіля підвищеної прохідності Iveco EuroCargo, який перевозить до десяти десантників у повному екіпіруванні.

Нагадаємо, що в 47-й ОМБр розповіли, що майже вся наша робота на полі бою зводиться до взаємодії піхоти з БМП Bradley. Американські машини, що добре зарекомендували себе, використовують для евакуації, перевезення піхоти та вогневого прикриття. Машина дуже безпечна з дуже хорошими характеристиками.

Також повідомлялося, що, за даними російських ЗМІ, війська РФ зайшли на територію Чернігівської області та встановили там прапори.