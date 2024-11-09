ЗСУ знищили рідкісну БМПТ РФ "Термінатор" за 5 млн доларів (відео)

Зі слів військового, окупанти десятками втрачають свої танки, тому вони постійно поповнюють свої ряди бронетехнікою

Нещодавно ЗСУ знищили БМП "Термінатор" — рідкісну модель російської бойової машини. Про це заявив представник пресслужби 79-ї ОДШ Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі "Ми-Україна".

"Нещодавно наші воїни спалили БМП "Термінатор" — доволі рідкісну машину, яка є на озброєнні в російській армії. Це бойова машина підтримки танків", — зазначив він.

Військовий додав, що українські військові намагались довго вполювати БМП. ЗСУ знищили "Термінатор", доволі дорогу і рідкісну машину, під час одного з останніх штурмів.

Орест Дрималовський зазначив, що окупанти втрачають фактично десятками свої БТР, МТ-ЛБ, БМП й танки. Тому вони постійно проводять ротації та постійно поповнюють свої ряди бронетехнікою.

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Це багатоцільова захищена бойова гусенична машина вогневої підтримки. Бойова машина здатна протистояти легкоброньованим цілям, танкам, БМП та вертольотам. БМПТ озброєна двома гарматами калібру 30 мм, великокаліберним кулеметом, а також протитанковим комплексом "Атака-Т". Її екіпаж складається із п’яти осіб, а ціна коливається від 1,5 до 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, також ЗСУ знищили "Термінатор" наприкінці жовтня поблизу Курахового. Тоді екіпаж машини встиг її залишити.

Також нещодавно ЗСУ з протитанковими ракетами влаштували засідку на техніку РФ в Тернах. В результаті було знищено щонайменше чотири російські машини.

Також додамо, що морпіхи 501-го батальйону знищили БМП-2 у Курській області. Під час пострілу побратим підставив спину, щоб оператор Javelin міг оперти на нього протитанковий комплекс і прицілитися.