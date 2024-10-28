79-та ОДШБр знищила БМП "Термінатор" біля Курахового: як це було (відео)

За інформацією військових, 27 жовтня вранці на Курахівському напрямку був "досить рибний день за знищеною бронетехнікою".

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Напередодні, 27 жовтня, українські захисники з 79-ї ОДШБр на Курахівському напрямку знищили БМП "Термінатор". Екіпаж встиг залишити машину, після чого її повністю знищили. Про це в Telegram-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

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"Учора братики з 79-ї ОДШБр упіймали непогану рибку на Курахівському напрямку: двома влучними скидами в моторний відсік знерухомили "Термінатор", екіпаж залишив машину, після цього хлопці взялися за її повне знищення", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що 27 жовтня вранці на Курахівському напрямку був "досить рибний день зі знищеної бронетехніки".

БМПТ Термінатор

БМПТ Термінатор — бойова машина для підтримки танків, розроблена російським "Уралвагонзаводом". Призначена для ураження протитанкових засобів і придушення особового складу. З озброєнь — гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецька зброя. Повідомляється, що "Термінатор" може уражати танки та БМП на ходу.

Знищення БМП "Термінатор" на Курахівському напрямку

Нагадаємо, що 28 жовтня російські війська окупували місто в Донецькій області. У 2018 році тут побудували нову телевізійну вежу, щоб транслювати українське телебачення на окуповані території. Повідомляють також про просування російських військ у кількох населених пунктах.

Також стало відомо, що 27 жовтня окупаційне угруповання атакувало Харків КАБами. По місту завдали щонайменше чотири удари. Унаслідок одного з прильотів жінка отримала ушкодження.