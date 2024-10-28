79-я ОДШБр уничтожила БМП "Терминатор" возле Курахово: как это было (видео)

По информации военных, 27 октября утром на Кураховском направлении был "достаточно рыбный день по уничтоженной бронетехнике".

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Накануне, 27 октября, украинские защитники из 79-й ОДШБр на Кураховском направлении уничтожили БМП "Терминатор". Экипаж успел оставить машину, после чего ее полностью уничтожили. Об этом в Telegram-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

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"Вчера братики из 79-й ОДШБр поймали неплохую рыбку на Кураховском направлении: двумя точными сбросами в моторный отсек обездвижили "Терминатор", экипаж покинул машину, после этого ребята занялись ее полным уничтожением", — говорится в публикации.

Сообщается, что 27 октября утром на Кураховском направлении был "достаточно рыбный день по уничтоженной бронетехнике".

БМПТ Терминатор

БМПТ Терминатор — боевая машина для поддержки танков, разработанная российским "Уралвагонзаводом". Предназначена для поражения противотанковых средств и подавления личного состава. Из вооружений — гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие. Сообщается, что "Терминатор" может поражать танки и БМП на ходу.

Уничтожение БМП "Терминатор" на Кураховском направлении

Напомним, что 28 октября российские войска оккупировали город в Донецкой области. В 2018 году здесь построили новую телевизионную башню, чтобы транслировать украинское телевидение на оккупированные территории. Сообщается также о продвижении российских войск в нескольких населенных пунктах.

Также стало известно, что 27 октября оккупационная группировка атаковала Харьков КАБами. По городу нанесли как минимум четыре удара. В результате одного из прилетов женщина получила повреждения.