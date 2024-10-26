Впервые: под Курском уничтожили бронемашину ВС РФ "Сармат-3", но пропагандисты все перепутали

По словам журналиста, украинские защитники якобы потеряли технику, когда пытались прорваться в один из населенных пунктов Курской области. Позже оказалось, что машина принадлежит российским войскам.

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Российский пропагандист снял сюжет на телевидение об уничтожении бронеавтомобиля "украинской диверсионно-разведывательной группы", однако позже оказалось, что техника принадлежит бойцам ВС РФ. Об этом говорится в материале Defense Express.

Произошло это, по версии российского журналиста, в населенном пункте Глушково Курской области и кадры попали в сеть благодаря депутату Курского областного совета Алексея Золотарева, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

На самом деле это бронеавтомобиль ЛСТС-1944 Сармат-3 и принадлежит он российским войскам. Это уже не первое доказательство того, что противник использует этот вид техники на поле боя, отметили аналитики, однако первый случай его уничтожения.

Россияне сняли сюжет об "украинских потерях", но облажались Фото: Скриншот Россияне сняли сюжет об "украинских потерях", но облажались Фото: Скриншот Россияне сняли сюжет об "украинских потерях", но облажались Фото: Скриншот

"Интересным в этом контексте является тот факт, что буквально в конце прошлой недели один из российских пропагандистских каналов обнародовал изображение этого же автомобиля, которое фактически стало одним из редких подтверждений использования "Сармат-3" российским оккупационным войском на поле боя", — говорится в сообщении.

Российская бронемашина "Сармат-3": что известно

"Сармат-3" является обновленной версией одноименной линейки вражеских автомобилей и его разработкой занималось опытно-конструкторское бюро "Техника".

Работа над проектом закончилась в 2016 или 2017 году, однако, пишут аналитики, Министерство обороны РФ приняло решение отправить бронеавтомобиль на доработку и тогда проблема была в "импортозамещении" ряда компонентов и только в 2022 году на форуме "Армия" его представили общественности.

Российский пропагандист снял сюжет об "украинских потерях", но все перепутал Фото: Открытые источники

Напомним, 10 сентября сообщалось, что в РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3". Броневик доступен в двух вариантах — легкая модель с открытым грузовым отсеком и бронированный вариант для медицинской эвакуации.