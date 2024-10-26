Впервые: под Курском уничтожили бронемашину ВС РФ "Сармат-3", но пропагандисты все перепутали
По словам журналиста, украинские защитники якобы потеряли технику, когда пытались прорваться в один из населенных пунктов Курской области. Позже оказалось, что машина принадлежит российским войскам.
Российский пропагандист снял сюжет на телевидение об уничтожении бронеавтомобиля "украинской диверсионно-разведывательной группы", однако позже оказалось, что техника принадлежит бойцам ВС РФ. Об этом говорится в материале Defense Express.
Произошло это, по версии российского журналиста, в населенном пункте Глушково Курской области и кадры попали в сеть благодаря депутату Курского областного совета Алексея Золотарева, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
На самом деле это бронеавтомобиль ЛСТС-1944 Сармат-3 и принадлежит он российским войскам. Это уже не первое доказательство того, что противник использует этот вид техники на поле боя, отметили аналитики, однако первый случай его уничтожения.
"Интересным в этом контексте является тот факт, что буквально в конце прошлой недели один из российских пропагандистских каналов обнародовал изображение этого же автомобиля, которое фактически стало одним из редких подтверждений использования "Сармат-3" российским оккупационным войском на поле боя", — говорится в сообщении.
Российская бронемашина "Сармат-3": что известно
"Сармат-3" является обновленной версией одноименной линейки вражеских автомобилей и его разработкой занималось опытно-конструкторское бюро "Техника".
Работа над проектом закончилась в 2016 или 2017 году, однако, пишут аналитики, Министерство обороны РФ приняло решение отправить бронеавтомобиль на доработку и тогда проблема была в "импортозамещении" ряда компонентов и только в 2022 году на форуме "Армия" его представили общественности.
Напомним, 10 сентября сообщалось, что в РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3". Броневик доступен в двух вариантах — легкая модель с открытым грузовым отсеком и бронированный вариант для медицинской эвакуации.