В РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3": в чем особенности техники (фото)

Броневик доступен в двух вариантах — легкая модель с открытым грузовым отсеком и бронированный вариант для медицинской эвакуации.

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Воздушно-десантные войска (ВДВ) России продолжили модернизацию своих вооружений. В рамках этой стратегии была выбрана новая легкая бронемашина для повышения мобильности и огневой мощи десантных подразделений — "Сармат-3". Об этом 10 сентября рассказали обозреватели портала Defensa.

Ранее на вооружение российских ВДВ поступил броневик "Сармат-2", который позволил существенно повысить маневренность и гибкость войск. Теперь его место занимает усовершенствованная модель — "Сармат-3". Эта легкая бронемашина разработана с учетом актуальных угроз на поле боя и включает в себя несколько конфигураций, которые адаптированы под различные боевые условия.

Две конфигурации: мобильность и защита

"Сармат-3" доступен в двух вариантах: более легкая модель с открытым грузовым отсеком и бронированная версия с увеличенной защитой. ВДВ активно тестируют обе конфигурации, чтобы использовать их в зависимости от оперативных нужд.

Фото: Открытые источники

"Сармат-3" — это полноприводная машина с боевой массой 3,5 тонны. Она способна перевозить до 900 кг груза, включая четырех солдат, и оснащена 4-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., что позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Запас хода машины — до 500 км. Основное оружие может включать пулеметы "Калашников" 7,62х54R, тяжелые пулеметы "Корд" 12,7х108 мм и пусковые установки противотанковых ракет "Корнет".

"Сармат-3МЭ" — бронированный вариант для медицинской эвакуации. Эта машина оснащена медицинским оборудованием для транспортировки раненых и может вместить двух медиков, а также двух пострадавших на носилках. Несмотря на более тяжелую броню, машина сохраняет неплохие показатели мобильности, но с уменьшенной грузоподъемностью до 700 кг.

Обе версии машины имеют такие габариты и вес, которые позволяют перевозить их на борту вертолетов Ми-8/Ми-17, что значительно упрощает их использование в условиях боевых действий. Легкость и маневренность машины, как утверждают разработчики, позволяют его быстро перебрасывать в зону конфликта, обеспечивая ВДВ необходимую поддержку в динамичных операциях.

Технические характеристики и особенности

"Сармат-3" выполнен с колесной формулой 4х4. При боевой массе в 3500 кг машина остается весьма компактной. Ее длина составляет 3900 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1800 мм. Значительный дорожный просвет в 300 мм позволяет автомобилю преодолевать водные преграды глубиной до одного метра.

Под капотом броневика установлен 153-сильный дизельный двигатель, который позволяет развивать скорость до 150 км/ч. В сочетании с объемом топливных баков в 70 литров это дает возможность проезжать до 800 км без дозаправки. Угол подъема в 31 градус позволяет передвигаться по крутым склонам, что важно для работы в горной местности и других сложных условиях.

Машина поддерживает установку пулеметов Калашникова (7,62х54 мм), тяжелых пулеметов "Корд" (12,7х108 мм), автоматических гранатометов АГС-17 и пусковых установок противотанковых ракет "Корнет".

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