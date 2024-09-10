Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

У РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3": у чому особливості техніки (фото)

бронемашина ВДВ Сармат-3
Фото: Відкриті джерела | Російська бронемашина ВДВ "Сармат-3"

Броньовик доступний у двох варіантах — легка модель з відкритим вантажним відсіком і броньований варіант для медичної евакуації.

Related video

Повітряно-десантні війська (ВДВ) Росії продовжили модернізацію своїх озброєнь. У рамках цієї стратегії було обрано нову легку бронемашину для підвищення мобільності та вогневої потужності десантних підрозділів — "Сармат-3". Про це 10 вересня розповіли оглядачі порталу Defensa.

Раніше на озброєння російських ВДВ надійшов броньовик "Сармат-2", який дав змогу істотно підвищити маневреність і гнучкість військ. Тепер його місце займає вдосконалена модель — "Сармат-3". Ця легка бронемашина розроблена з урахуванням актуальних загроз на полі бою і містить у собі кілька конфігурацій, які адаптовані під різні бойові умови.

Дві конфігурації: мобільність і захист

"Сармат-3" доступний у двох варіантах: легша модель з відкритим вантажним відсіком і броньована версія зі збільшеним захистом. ВДВ активно тестують обидві конфігурації, щоб використовувати їх залежно від оперативних потреб.

бронемашина Сармат-3 Fullscreen
Фото: Відкриті джерела

"Сармат-3" — це повнопривідна машина з бойовою масою 3,5 тонни. Вона здатна перевозити до 900 кг вантажу, включно з чотирма солдатами, і оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с., що дає змогу розвивати швидкість до 120 км/год. Запас ходу машини — до 500 км. Основна зброя може включати кулемети "Калашников" 7,62х54R, важкі кулемети "Корд" 12,7х108 мм і пускові установки протитанкових ракет "Корнет".

"Сармат-3МЕ" — броньований варіант для медичної евакуації. Ця машина оснащена медичним обладнанням для транспортування поранених і може вмістити двох медиків, а також двох постраждалих на ношах. Попри важчу броню, машина зберігає непогані показники мобільності, але зі зменшеною вантажопідйомністю до 700 кг.

Обидві версії машини мають такі габарити й вагу, які дають змогу перевозити їх на борту гелікоптерів Мі-8/Мі-17, що значно спрощує їхнє використання в умовах бойових дій. Легкість і маневреність машини, як стверджують розробники, дають змогу її швидко перекидати в зону конфлікту, забезпечуючи ВДВ необхідну підтримку в динамічних операціях.

бронемашина Сармат-3 Fullscreen

Технічні характеристики та особливості

"Сармат-3" виконаний з колісною формулою 4х4. При бойовій масі в 3500 кг машина залишається досить компактною. Її довжина становить 3900 мм, ширина — 2000 мм, а висота — 1800 мм. Значний дорожній просвіт у 300 мм дає змогу автомобілю долати водні перешкоди глибиною до одного метра.

Під капотом броньовика встановлено 153-сильний дизельний двигун, який дає змогу розвивати швидкість до 150 км/год. У поєднанні з об'ємом паливних баків у 70 літрів це дає можливість проїжджати до 800 км без дозаправки. Кут підйому в 31 градус дає змогу пересуватися крутими схилами, що важливо для роботи в гірській місцевості та інших складних умовах.

Машина підтримує встановлення кулеметів Калашникова (7,62х54 мм), важких кулеметів "Корд" (12,7х108 мм), автоматичних гранатометів АГС-17 і пускових установок протитанкових ракет "Корнет".

Важливо
Канадська Roshel представила зенітний варіант бронемашини Senator (відео)
Канадська Roshel представила зенітний варіант бронемашини Senator (відео)

Раніше повідомлялося, що російські зброярі мають намір підвищити тактичні можливості бойових машин піхоти БМП-3, оснастивши їх міні-безпілотниками. Фахівці вважають, що це рішення значно розширить можливості бронемашин зі збору та обробки інформації.