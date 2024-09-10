У РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3": у чому особливості техніки (фото)

Броньовик доступний у двох варіантах — легка модель з відкритим вантажним відсіком і броньований варіант для медичної евакуації.

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Повітряно-десантні війська (ВДВ) Росії продовжили модернізацію своїх озброєнь. У рамках цієї стратегії було обрано нову легку бронемашину для підвищення мобільності та вогневої потужності десантних підрозділів — "Сармат-3". Про це 10 вересня розповіли оглядачі порталу Defensa.

Раніше на озброєння російських ВДВ надійшов броньовик "Сармат-2", який дав змогу істотно підвищити маневреність і гнучкість військ. Тепер його місце займає вдосконалена модель — "Сармат-3". Ця легка бронемашина розроблена з урахуванням актуальних загроз на полі бою і містить у собі кілька конфігурацій, які адаптовані під різні бойові умови.

Дві конфігурації: мобільність і захист

"Сармат-3" доступний у двох варіантах: легша модель з відкритим вантажним відсіком і броньована версія зі збільшеним захистом. ВДВ активно тестують обидві конфігурації, щоб використовувати їх залежно від оперативних потреб.

Фото: Відкриті джерела

"Сармат-3" — це повнопривідна машина з бойовою масою 3,5 тонни. Вона здатна перевозити до 900 кг вантажу, включно з чотирма солдатами, і оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с., що дає змогу розвивати швидкість до 120 км/год. Запас ходу машини — до 500 км. Основна зброя може включати кулемети "Калашников" 7,62х54R, важкі кулемети "Корд" 12,7х108 мм і пускові установки протитанкових ракет "Корнет".

"Сармат-3МЕ" — броньований варіант для медичної евакуації. Ця машина оснащена медичним обладнанням для транспортування поранених і може вмістити двох медиків, а також двох постраждалих на ношах. Попри важчу броню, машина зберігає непогані показники мобільності, але зі зменшеною вантажопідйомністю до 700 кг.

Обидві версії машини мають такі габарити й вагу, які дають змогу перевозити їх на борту гелікоптерів Мі-8/Мі-17, що значно спрощує їхнє використання в умовах бойових дій. Легкість і маневреність машини, як стверджують розробники, дають змогу її швидко перекидати в зону конфлікту, забезпечуючи ВДВ необхідну підтримку в динамічних операціях.

Технічні характеристики та особливості

"Сармат-3" виконаний з колісною формулою 4х4. При бойовій масі в 3500 кг машина залишається досить компактною. Її довжина становить 3900 мм, ширина — 2000 мм, а висота — 1800 мм. Значний дорожній просвіт у 300 мм дає змогу автомобілю долати водні перешкоди глибиною до одного метра.

Під капотом броньовика встановлено 153-сильний дизельний двигун, який дає змогу розвивати швидкість до 150 км/год. У поєднанні з об'ємом паливних баків у 70 літрів це дає можливість проїжджати до 800 км без дозаправки. Кут підйому в 31 градус дає змогу пересуватися крутими схилами, що важливо для роботи в гірській місцевості та інших складних умовах.

Машина підтримує встановлення кулеметів Калашникова (7,62х54 мм), важких кулеметів "Корд" (12,7х108 мм), автоматичних гранатометів АГС-17 і пускових установок протитанкових ракет "Корнет".

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