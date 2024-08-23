РФ оснащує свої бойові машини піхоти БМП-3 мінідронами: мета модернізації (фото)

Фахівці вважають, що це рішення значно розширить можливості БМП-3 зі збору та обробки інформації, оскільки екіпаж отримуватиме оперативну інформацію безпосередньо на полі бою.

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Російські інженери мають намір підвищити тактичні можливості бойових машин піхоти БМП-3, оснастивши їх міні-безпілотниками, що має значно поліпшити безпеку екіпажу та ефективність виконання бойових завдань. Про це 23 серпня повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться про те, що фахівці "Курганмашзаводу" розробляють проєкт з інтеграції безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у платформу БМП-3. Ці пристрої, створені спеціально для розвідки та спостереження, передаватимуть дані в режимі реального часу, надаючи екіпажу найважливішу інформацію про ситуацію на полі бою.

Мінібезпілотники, оснащені камерами та датчиками, значно розширять можливості БМП-3 зі збору та обробки інформації. Екіпаж отримуватиме актуальні дані про місцевість, рух противника та інші важливі фактори, що дасть змогу ухвалювати обґрунтованіші рішення та уникати потенційних загроз.

Це нововведення також підвищує рівень безпеки екіпажу, даючи змогу виявляти небезпечні ділянки або приховані загрози до того, як машина вступить у безпосереднє зіткнення.

Бойові характеристики БМП-3

БМП-3 — одна з найсучасніших бойових машин піхоти, що стоїть на озброєнні російської армії. Машина, вагою понад 18 тонн, поєднує в собі вогневу міць і мобільність, що робить її універсальною на полі бою.

Основне озброєння БМП-3 включає 100-мм гармату, 30-мм автоматичну гармату і три 7,62-мм кулемети. Завдяки такому арсеналу, машина здатна виконувати широкий спектр бойових завдань, від вогневої підтримки піхоти до знищення легкої броньованої техніки противника.

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Оглядачі наголошують що впровадження БПЛА в конструкцію БМП-3 дасть змогу значно поліпшити розвідувальні та спостережні можливості машин, що особливо важливо в умовах сучасних конфліктів, де інформація та її оперативне опрацювання відіграють ключову роль.

Фото: Army Recognition

Раніше повідомлялося, що російські війська отримали партію нових БМП-3, оснащених комплексом РЕБ і додатковим бронюванням. Таким чином окупанти намагаються посилити захист бойових машин піхоти від українських FPV-дронів.