РФ оснащает свои боевые машины пехоты БМП-3 мини-дронами: цель модернизации (фото)

Специалисты считают, что данное решение значительно расширит возможности БМП-3 по сбору и обработке информации, так как экипаж будет получать оперативную информацию непосредственно на поле боя.

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Российские инженеры намерены повысить тактические возможности боевых машин пехоты БМП-3, оснастив их мини-беспилотниками, что должно значительно улучшить безопасность экипажа и эффективность выполнения боевых задач. Об этом 23 августа сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале говорится, что специалисты "Курганмашзавода" разрабатывают проект по интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в платформу БМП-3. Эти устройства, созданные специально для разведки и наблюдения, будут передавать данные в режиме реального времени, предоставляя экипажу важнейшую информацию о ситуации на поле боя.

Мини-беспилотники, оснащенные камерами и датчиками, значительно расширят возможности БМП-3 по сбору и обработке информации. Экипаж будет получать актуальные данные о местности, движении противника и других важных факторах, что позволит принимать более обоснованные решения и избегать потенциальных угроз.

Это нововведение также повышает уровень безопасности экипажа, позволяя выявлять опасные участки или скрытые угрозы до того, как машина вступит в непосредственное столкновение.

Боевые характеристики БМП-3

БМП-3 — одна из самых современных боевых машин пехоты, стоящая на вооружении российской армии. Машина, весом свіше 18 тонн, сочетает в себе огневую мощь и мобильность, что делает ее универсальной на поле боя.

Основное вооружение БМП-3 включает 100-мм пушку, 30-мм автоматическую пушку и три 7,62-мм пулемета. Благодаря такому арсеналу, машина способна выполнять широкий спектр боевых задач, от огневой поддержки пехоты до уничтожения легкой бронированной техники противника.

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Обозреватели подчеркивают, что внедрение БПЛА в конструкцию БМП-3 позволит значительно улучшить разведывательные и наблюдательные возможности машин, что особенно важно в условиях современных конфликтах, где информация и ее оперативная обработка играют ключевую роль.

Фото: Army Recognition

Ранее сообщалось, что российские войска получили партию новых БМП-3, оснащенных комплексом РЭБ и дополнительным бронированием. Таким образом оккупанты пытаются усилить защиту боевых машин пехоты от украинских FPV-дронов.