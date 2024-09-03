Канадська Roshel представила зенітний варіант бронемашини Senator (відео)

На броньовику встановлено бойовий модуль із авіаційною спареною гарматою ГШ-23 калібру 23 мм українського виробництва, яка здатна уражати цілі прямим наведенням на відстані до 2 км.

Related video

На міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024, що пройшла в Кельце, канадська компанія Roshel презентувала нову зенітну систему на базі свого броньовика Senator MRAP. Про розробку розповів генеральний директор компанії Роман Шимонов в інтерв'ю кореспондентам "Мілітарного".

Особливості броньовика Senator MRAP

Нова версія бронеавтомобіля Senator виконана у форматі пікапа та оснащена багатоцільовим дистанційно керованим бойовим модулем українського виробництва. Машина отримала круговий балістичний захист на рівні STANAG lvl 2b, що дає їй змогу витримувати обстріл зі стрілецької зброї та підрив на вибухових пристроях в еквіваленті 8 кг тротилу. Крім того, броньовик захищений від сучасних загроз, таких як безпілотні літальні апарати (БПЛА).

"Відмінність між представленим бронеавтомобілем і всіма іншими полягає в тому, що ми пропонуємо одне з найкращих співвідношень між вагою і рівнем захисту", — сказав Шимонов.

Вогневі можливості

Senator MRAP оснащений дистанційно керованим бойовим модулем з авіаційною спареною гарматою ГШ-23 калібру 23 мм, виробленою в Україні. Артилерійська установка стабілізована і здатна вести вогонь у різних режимах із темпом стрільби від 500 до 3 500 пострілів на хвилину, стріляючи чергами по 8-10 пострілів. Оглядачі зазначають, що завдяки високій щільності вогню і системі оптичного наведення модуль ефективний як проти наземних цілей, так і проти повітряних об'єктів, включно з безпілотниками.

Водночас повні тактико-технічні характеристики бойового модуля не розкриваються. Відомо лише те, що оригінальна гармата ГШ-23 здатна уражати цілі прямим наведенням на відстані до 2 км і на висоті до 2 000 м. А стабілізація модуля дає змогу ефективно перехоплювати та знищувати повітряні цілі навіть під час руху, що збільшує мобільність і тактичні можливості машини.

Керування бойовою системою здійснюється оператором, який перебуває в задній частині машини, де встановлено монітор і пульт управління. Система управління уніфікована з іншими українськими бойовими модулями, такими як "СІЧ" і БМ-7 "Парус", що полегшує використання та інтеграцію в різних тактичних сценаріях.

"Систему озброєння виготовляють в Україні, і дуже скоро ми зможемо запропонувати машину, яка також буде виготовлена в Україні, компанією Roshel Ukraine", — підсумував гендиректор компанії.

Важливо

В Україні засвітився канадський броньовик Senator із поліпшеним захистом від дронів

Раніше ми писали про те, як канадський Senator врятував життя українських бійців, зіткнувшись із 8-кілограмовою протитанковою міною. Бронеавтомобіль зазнав серйозних пошкоджень, але попри потужний вибух, усі військовослужбовці залишилися живі.