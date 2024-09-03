Канадская Roshel представила зенитный вариант бронемашины Senator (видео)

На броневике установлен боевой модуль с авиационной спаренной пушкой ГШ-23 калибра 23 мм украинского производства, которая способна поражать цели прямой наводкой на расстоянии до 2 км.

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На международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024, прошедшей в Кельце, канадская компания Roshel презентовала новую зенитную систему на базе своего броневика Senator MRAP. О разработке рассказал генеральный директор компании Роман Шимонов в интервью корреспондентам "Милитарного".

Особенности броневика Senator MRAP

Новая версия бронеавтомобиля Senator выполнена в формате пикапа и оснащена многоцелевым дистанционно управляемым боевым модулем украинского производства. Машина получила круговую баллистическую защиту на уровне STANAG lvl 2b, что позволяет ей выдерживать обстрел из стрелкового оружия и подрыв на взрывных устройствах в эквиваленте 8 кг тротила. Кроме того, броневик защищен от современных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Отличие между представленным бронеавтомобилем и всеми остальными заключается в том, что мы предлагаем одно из лучших соотношений между весом и уровнем защиты", — сказал Шимонов.

Огневые возможности

Senator MRAP оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с авиационной спаренной пушкой ГШ-23 калибра 23 мм, произведенной в Украине. Артиллерийская установка стабилизирована и способна вести огонь в различных режимах с темпом стрельбы от 500 до 3500 выстрелов в минуту, стреляя очередями по 8-10 выстрелов. Обозреватели отмечают, что благодаря высокой плотности огня и системе оптического наведения модуль эффективен как против наземных целей, так и против воздушных объектов, включая беспилотники.

Между тем полные тактико-технические характеристики боевого модуля не раскрываются. Известно лишь то, что оригинальная пушка ГШ-23 способна поражать цели прямой наводкой на расстоянии до 2 км и на высоте до 2000 м. А стабилизация модуля позволяет эффективно перехватывать и уничтожать воздушные цели даже во время движения, что увеличивает мобильность и тактические возможности машины.

Управление боевой системой осуществляется оператором, находящимся в задней части машины, где установлен монитор и пульт управления. Система управления унифицирована с другими украинскими боевыми модулями, такими как "СИЧ" и БМ-7 "Парус", что облегчает использование и интеграцию в различных тактических сценариях.

"Система вооружения изготавливается в Украине, и очень скоро мы сможем предложить машину, которая также будет изготовлена в Украине, компанией Roshel Ukraine", — подытожил гендиректор компании.

Важно

В Украине засветился канадский броневик Senator с улучшенной защитой от дронов

Ранее мы писали о том, как канадский Senator спас жизни украинских бойцов, столкнувшись с 8-килограммовой противотанковой миной. Бронеавтомобиль получил серьезные повреждения, но несмотря на мощный взрыв, все военнослужащие остались живы.