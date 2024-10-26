Уперше: під Курськом знищили бронемашину ЗС РФ "Сармат-3", але пропагандисти все переплутали
За словами журналіста, українські захисники нібито втратили техніку, коли намагалися прорватися в один із населених пунктів Курської області. Пізніше виявилося, що машина належить російським військам.
Російський пропагандист зняв сюжет на телебачення про знищення бронеавтомобіля "української диверсійно-розвідувальної групи", проте пізніше виявилося, що техніка належить бійцям ЗС РФ. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.
Сталося це, за версією російського журналіста, в населеному пункті Глушково Курської області, і кадри потрапили в мережу завдяки депутату Курської обласної ради Олексію Золотарьову, який опублікував відео у своєму Telegram-каналі.
Насправді це бронеавтомобіль ЛСТС-1944 Сармат-3 і належить він російським військам. Це вже не перший доказ того, що противник використовує цей вид техніки на полі бою, зазначили аналітики, однак перший випадок його знищення.
"Цікавим у цьому контексті є той факт, що буквально наприкінці минулого тижня один із російських пропагандистських каналів оприлюднив зображення цього ж автомобіля, яке фактично стало одним із рідкісних підтверджень використання "Сармат-3" російським окупаційним військом на полі бою", — ідеться в повідомленні.
Російська бронемашина "Сармат-3": що відомо
"Сармат-3" є оновленою версією однойменної лінійки ворожих автомобілів і його розробкою займалося дослідно-конструкторське бюро "Техника".
Робота над проектом закінчилася у 2016 або 2017 році, однак, пишуть аналітики, Міністерство оборони РФ ухвалило рішення відправити бронеавтомобіль на доопрацювання, і тоді проблема була в "імпортозаміщенні" низки компонентів, і тільки у 2022 році на форумі "Армия" його представили громадськості.
Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що в РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3". Броньовик доступний у двох варіантах — легка модель із відкритим вантажним відсіком і броньований варіант для медичної евакуації.