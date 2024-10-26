Уперше: під Курськом знищили бронемашину ЗС РФ "Сармат-3", але пропагандисти все переплутали

За словами журналіста, українські захисники нібито втратили техніку, коли намагалися прорватися в один із населених пунктів Курської області. Пізніше виявилося, що машина належить російським військам.

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Російський пропагандист зняв сюжет на телебачення про знищення бронеавтомобіля "української диверсійно-розвідувальної групи", проте пізніше виявилося, що техніка належить бійцям ЗС РФ. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Сталося це, за версією російського журналіста, в населеному пункті Глушково Курської області, і кадри потрапили в мережу завдяки депутату Курської обласної ради Олексію Золотарьову, який опублікував відео у своєму Telegram-каналі.

Насправді це бронеавтомобіль ЛСТС-1944 Сармат-3 і належить він російським військам. Це вже не перший доказ того, що противник використовує цей вид техніки на полі бою, зазначили аналітики, однак перший випадок його знищення.

Росіяни зняли сюжет про "українські втрати", але облажалися Фото: Скриншот Росіяни зняли сюжет про "українські втрати", але облажалися Фото: Скриншот Росіяни зняли сюжет про "українські втрати", але облажалися Фото: Скриншот

"Цікавим у цьому контексті є той факт, що буквально наприкінці минулого тижня один із російських пропагандистських каналів оприлюднив зображення цього ж автомобіля, яке фактично стало одним із рідкісних підтверджень використання "Сармат-3" російським окупаційним військом на полі бою", — ідеться в повідомленні.

Російська бронемашина "Сармат-3": що відомо

"Сармат-3" є оновленою версією однойменної лінійки ворожих автомобілів і його розробкою займалося дослідно-конструкторське бюро "Техника".

Робота над проектом закінчилася у 2016 або 2017 році, однак, пишуть аналітики, Міністерство оборони РФ ухвалило рішення відправити бронеавтомобіль на доопрацювання, і тоді проблема була в "імпортозаміщенні" низки компонентів, і тільки у 2022 році на форумі "Армия" його представили громадськості.

Російський пропагандист зняв сюжет про "українські втрати", але все переплутав Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що в РФ представили бронемашину ВДВ "Сармат-3". Броньовик доступний у двох варіантах — легка модель із відкритим вантажним відсіком і броньований варіант для медичної евакуації.