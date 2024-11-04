"Мангал" не допоміг: морпіхи 501-го батальйону знищили БМП-2 у Курській області (відео)

Під час пострілу побратим підставив спину, щоб оператор Javelin міг оперти на нього протитанковий комплекс і прицілитися.

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Бійці 501-го батальйону морської піхоти за допомогою ПТРК Javelin знищили російську БМП-2 у Курській області. Про це повідомляють у Telegram-каналі In Factum.

"Мангал" не допоміг: морпіхи 501 батальйону знищили БМП-2 у Курській області

У публікації повідомляється, що в низці випадків імпровізований "мангал" може захистити від FPV-дрона, але проти кумулятивної частини Javelin — у поодиноких випадках.

Під час пострілу побратим підставив спину, щоб оператор міг оперти на нього протитанковий комплекс і зробити вдалий постріл.

Нагадаємо про нову систему РЕБ Viper для винищувача F-16. Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби AN/ALQ-257 Viper або IVEWS.

Також повідомлялося, що у РФ готують спеціальні екіпажі для "цар-танків". Російські військові розробили концепцію максимальної захищеності танка, але на шкоду іншим характеристикам. Курсантів навчають маневруванню і взаємодії з іншими підрозділами на полі бою.

Зі свого боку, під Тернами російські війська втратили батальйон і розмістили для своїх військових загороджувальні загони. Населений пункт перебуває під контролем ЗСУ, але в окупаційного угруповання були початкові успіхи. Українські захисники говорять про значні втрати росіян на цій ділянці передової.