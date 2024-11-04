"Мангал" не помог: морпехи 501-го батальона уничтожили БМП-2 в Курской области (видео)

Во время выстрела побратим подставил спину, чтобы оператор Javelin мог опереть на него противотанковый комплекс и прицелиться.

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Бойцы 501-го батальона морской пехоты с помощью ПТРК Javelin уничтожили российской БМП-2 в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале In Factum.

"Мангал" не помог: морпехи 501 батальона уничтожили БМП-2 в Курской области

В публикации сообщается, что в ряде случаев импровизированный "мангал" может защитить от FPV-дрона, но против кумулятивной части Javelin — в единичных случаях.

При этом во время выстрела побратим подставил спину, чтобы оператор мог опереть на него противотанковый комплекс и произвести удачный выстрел.

Напомним, о новой системе РЭБ Viper для истребителя F-16. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-257 Viper или IVEWS.

Также сообщалось, что в РФ готовят специальные экипажи для "царь-танков". Концепцию максимальной защищенности танка в ущерб другим характеристикам разработали российские военные. Курсантов обучают маневрированию и взаимодействию с другими подразделениями на поле боя.

В свою очередь, под Тернами российские войска потеряли батальон и разместили для своих военных заградительные отряды. Населенный пункт находится под контролем ВСУ, но у оккупационной группировки были начальные успехи. Украинские защитники говорят о значительных потерях россиян на этом участке передовой.