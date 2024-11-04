В РФ готовят специальные экипажи для "царь-танков": чему обучают танкистов (видео)

Концепция максимальной защищенности танка ценой других характеристик придумали российские военные. Поэтому своих курсантов они обучают маневрированию и взаимодействию с другими подразделениями на поле боя.

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Казанское высшее военное танковое командное училище, единственное танковое учебное заведение в России, ввело в учебную программу новые элементы, основанные на опыте боев в рамках российско-украинской войны. Курсанты учатся управлять танками, оборудованными сплошными антидроновыми надстройками, которые получили прозвище "танки-сараи" или "черепахи". Об этом сообщили обозреватели "Милитарного" со ссылкой на репортаж в росСМИ.

Кадры уничтожения российского "царь-танка"

Нововведения в курс подготовки включают упражнения по маневрированию и взаимодействию на модернизированном танке Т-72Б3 с защитной антидроновой конструкцией.

Обозреватели отметили, что надстройки изготавливаются кустарным способом самими танкистами или силами военных учебных заведений и состоят из металлических конструкций и сеток. В репортаже приведен пример танка, якобы выдержавшего до сотни попаданий FPV-дронов.

Недостаток этого решения заключаются в том, что эти элементы существенно ограничивают поле зрения и возможности ведения огня, однако демонстрируют высокую эффективность против ударных беспилотников.

Подготовка также включает обучение подводному управлению, эвакуации из затопленной машины и правильному выходу из подбитого танка. Судя по обнародованным кадрам, экипажи будут иметь в своем распоряжении беспилотники. Поэтому особое внимание уделено управлению дронами, включая FPV-коптеры и дроны типа Mavic, что подчеркивает важность современной тактики взаимодействия с беспилотниками на поле боя.

Концепция и роль "царь-танков" в бою

"Концепция максимальной защищенности танка ценой других характеристик придумали российские военные в условиях тактики непрерывных штурмов, где в лобовые атаки на подготовленные позиции отправляют технику, пока та не истощит оборону", — пишут обозреватели.

Между тем такие машины в основном теряют возможность вести огонь и активно участвовать в боевых действиях. Поэтому основная задача этой техники — прокладывать проходы через минные поля и отвлекать огонь противника на себя, играя роль своеобразного "ледокола" для остальной колонны бронетехники.

Этому способствует обшивка этих машин, которая включает металлические листы, стальные сетки и средства радиоэлектронного подавления дронов, что делает их устойчивыми к воздушным атакам, но ограничивает боевые возможности.

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В 400 м от позиции россиян: как бойцы НГУ украли "Царь-танк", увешанный РЭБ (видео)

Напомним, в мае на передовой у морпехов 40-й бригады ВС РФ начали появляться сараевидные танки на базе Т-80БВ. Захватчики установили на технику защитную крышу, систему РЭБ и минный трал.