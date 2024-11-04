У РФ готують спеціальні екіпажі для "цар-танків": чого навчають танкістів (відео)

Концепцію максимальної захищеності танка ціною інших характеристик придумали російські військові. Тому своїх курсантів вони навчають маневруванню та взаємодії з іншими підрозділами на полі бою.

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Казанське вище військове танкове командне училище, єдиний танковий навчальний заклад у Росії, запровадило в навчальну програму нові елементи, що ґрунтуються на досвіді боїв у межах російсько-української війни. Курсанти вчаться керувати танками, обладнаними суцільними антидроновими надбудовами, які отримали прізвисько "танки-сараї" або "черепахи". Про це повідомили оглядачі "Мілітарного" з посиланням на репортаж у росЗМІ.

Кадри знищення російського "цар-танка"

Нововведення в курс підготовки передбачають вправи з маневрування та взаємодії на модернізованому танку Т-72Б3 із захисною антидроновою конструкцією.

Оглядачі зазначили, що надбудови виготовляють у кустарний спосіб самими танкістами або силами військових навчальних закладів, вони складаються з металевих конструкцій і сіток. У репортажі наведено приклад танка, який нібито витримав до сотні влучень FPV-дронів.

Недолік цього рішення полягає в тому, що ці елементи суттєво обмежують поле зору і можливості ведення вогню, проте демонструють високу ефективність проти ударних безпілотників.

Підготовка також охоплює навчання підводного керування, евакуації із затопленої машини і правильного виходу з підбитого танка. Судячи з оприлюднених кадрів, екіпажі матимуть у своєму розпорядженні безпілотники. Тому особлива увага приділена управлінню дронами, включно з FPV-коптерами та дронами типу Mavic, що підтверджує важливість сучасної тактики взаємодії з безпілотниками на полі бою.

Концепція і роль "цар-танків" у бою

"Концепцію максимальної захищеності танка ціною інших характеристик вигадали російські військові в умовах тактики безперервних штурмів, де в лобові атаки на підготовлені позиції відправляють техніку, поки та не виснажить оборону", — пишуть оглядачі.

Водночас такі машини здебільшого втрачають можливість вести вогонь і брати активну участь у бойових діях. Тож основне завдання цієї техніки — прокладати проходи через мінні поля та відволікати вогонь противника на себе, відіграючи роль своєрідного "криголама" для решти колони бронетехніки.

Цьому сприяє обшивка цих машин, яка містить металеві листи, сталеві сітки та засоби радіоелектронного придушення дронів, що робить їх стійкими до повітряних атак, але обмежує бойові можливості.

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За 400 м від позиції росіян: як бійці НГУ вкрали "Цар-танк", обвішаний РЕБ (відео)

Нагадаємо, у травні на передовій у морпіхів 40-ї бригади ЗС РФ почали з'являтися сараєподібні танки на базі Т-80БВ. Загарбники встановили на техніку захисний дах, систему РЕБ і мінний трал.