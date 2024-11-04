Сокол и гадюка: новая система РЭБ Viper для истребителя F-16

Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-257 Viper или IVEWS. По мнению специалистов, данная система продлит жизнь легендарного истребителя еще на долгие годы.

Related video

ВВС США недавно провели испытания интегрированного комплекса радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-257 Viper (IVEWS) на истребителе F-16, что стало огромным шагом вперед в защите истребителя от современных угроз. Комплекс IVEWS, получивший название Viper, расширяет возможности F-16 по обнаружению, противодействию и выживанию во враждебной электромагнитной обстановке, что практически соответствует возможностям истребителей пятого поколения.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о новом комплексе РЭБ для истребителей F-16.

Разработанный компанией Northrop Grumman, IVEWS универсален и может применяться для различных моделей самолетов помимо F-16.

Испытания, проведенные на совместном комплексе предполетной интеграции боеприпасов и электронных датчиков (J-PRIMES), доказали будущий потенциал IVEWS для защиты американского и международного флота F-16.

Модернизация стелса для F-16 Viper: испытания новой системы радиоэлектронной борьбы

Хотя F-16 официально обозначается как Fighting Falcon ("Боевой сокол"), многие летчики и экипажи прозвали этот многоцелевой самолет Viper ("Гадюка") — из-за его сходства со змеей, а также с истребителем Colonial Viper из телесериала конца 1970-х годов "Звездный крейсер "Галактика", вышедшего в эфир, когда самолет поступил на вооружение.

Поэтому вполне логично, что F-16 ВВС США могут оснастить комплексом AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), разработанным для обеспечения истребителя Fighting Falcon возможностями ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), практически не уступающими истребителям пятого поколения.

По словам представителей аэрокосмической компании Northrop Grumman, которая участвовала в разработке IVEWS, комплекс "значительно [повышает] выживаемость для операций во враждебных и перегруженных средах электромагнитного спектра".

База ВВС Эглин (AFB) объявила, что в прошлом месяце F-16, приписанный к 85-й испытательной эскадрилье, провел испытательный полет с IVEWS.

"Успех этого полета — венец работы всей команды над этой программой, — сказал подполковник Стеф Грэм (Stepeh Graham), руководитель испытаний F-16 Electronic Warfare и летчик первого полета с IVEWS. — Интеграция системы такого уровня обычно занимает много времени, но благодаря невероятным людям, участвовавшим в работе, мы быстро добились успеха".

Истребители F-16 Фото: commons.wikimedia.org

Грэм отметил, что комплекс EW позволит противостоять современным угрозам, и поблагодарил многочисленных летчиков, инженеров и техников, которые помогли проложить путь к испытательному полету, состоявшемуся в прошлом месяце.

"Это была совместная работа правительства, подрядчиков и основных командований ВВС, — добавил Грэм. — Все приложили огромные усилия, чтобы сделать эту программу лучшей из возможных".

Не только для F-16

Система IVEWS была разработана для расширения возможностей F-16 в области радиоэлектронной борьбы, но ее можно использовать и на других самолетах.

"Эта технология может быть применена практически на любом самолете, – сказал подполковник Джозеф Ганьон, командир 85-й испытательной эскадрильи, который отметил более широкие возможности программы IVEWS и подчеркнул универсальность комплекса радиоэлектронной борьбы Viper. — Мы создаем мультипликатор силы не только для F-16, но и для любой другой платформы".

В прошлом месяце компания Northrop Grumman также завершила испытания комплекса на базе совместной предполетной интеграции боеприпасов и электронных датчиков (J-PRIMES). За это время комплекс EW прошел ряд испытаний, которые продемонстрировали "способность платформы обнаруживать, идентифицировать и противодействовать современным радиочастотным угрозам, безопасно взаимодействуя с другими системами F-16", что подготовило почву для испытаний в полете, проведенных на авиабазе Элгин.

"Успешное завершение испытаний J-PRIMES подтверждает зрелость системы IVEWS и ее готовность к защите американских и экспортных самолетов F-16", — сказал Джеймс Конрой, вице-президент Northrop Grumman по навигации, целеуказанию и выживаемости.

Система IVEWS была выбрана в качестве целевой программы США для комплекса радиоэлектронной борьбы F-16 в 2019 году. Это позволяет гарантировать, что многоцелевой истребитель, впервые поднявшийся в воздух более пяти десятилетий назад, сможет наносить удары по воздушным целям еще долгие годы.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3 200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].