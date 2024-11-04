Сокіл і гадюка: нова система РЕБ Viper для винищувача F-16

Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби AN/ALQ-257 Viper або IVEWS. На думку фахівців, ця система продовжить життя легендарного винищувача ще на довгі роки.

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ВПС США нещодавно провели випробування інтегрованого комплексу радіоелектронної боротьби AN/ALQ-257 Viper (IVEWS) на винищувачі F-16, що стало величезним кроком вперед у захисті винищувача від сучасних загроз. Комплекс IVEWS, який отримав назву Viper, розширює можливості F-16 з виявлення, протидії та виживання у ворожій електромагнітній обстановці, що практично відповідає можливостям винищувачів п'ятого покоління.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про новий комплекс РЕБ для винищувачів F-16.

Розроблений компанією Northrop Grumman, IVEWS універсальний і може застосовуватися для різних моделей літаків, крім F-16.

Випробування, проведені на спільному комплексі передпольотної інтеграції боєприпасів і електронних датчиків (J-PRIMES), довели майбутній потенціал IVEWS для захисту американського і міжнародного флоту F-16.

Модернізація стелс для F-16 Viper: випробування нової системи радіоелектронної боротьби

Хоча F-16 офіційно позначається як Fighting Falcon ("Бойовий сокіл"), багато льотчиків та екіпажів прозвали цей багатоцільовий літак Viper ("Гадюка") — через його схожість зі змією, а також із винищувачем Colonial Viper з телесеріалу кінця 1970-х років "Зоряний крейсер "Галактика", що вийшов в ефір, коли літак надійшов на озброєння.

Тому цілком логічно, що F-16 ВПС США можуть оснастити комплексом AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), розробленим для забезпечення винищувача Fighting Falcon можливостями ведення радіоелектронної боротьби (РЕБ), практично такими, що не поступаються винищувачам п'ятого покоління.

За словами представників аерокосмічної компанії Northrop Grumman, яка брала участь у розробці IVEWS, комплекс "значно [підвищує] виживаність для операцій у ворожих і перевантажених середовищах електромагнітного спектра".

База ВПС Еглін (AFB) оголосила, що минулого місяця F-16, приписаний до 85-ї випробувальної ескадрильї, провів випробувальний політ з IVEWS.

"Успіх цього польоту — вінець роботи всієї команди над цією програмою, — сказав підполковник Стеф Грем (Stepeh Graham), керівник випробувань F-16 Electronic Warfare і льотчик першого польоту з IVEWS. — Інтеграція системи такого рівня зазвичай займає багато часу, але завдяки неймовірним людям, які брали участь у роботі, ми швидко досягли успіху".

Винищувачі F-16 Фото: commons.wikimedia.org

Грем зазначив, що комплекс EW дасть змогу протистояти сучасним загрозам, і подякував численним льотчикам, інженерам і технікам, які допомогли прокласти шлях до випробувального польоту, що відбувся минулого місяця.

"Це була спільна робота уряду, підрядників і основних командувань ВПС, — додав Грем. — Усі доклали величезних зусиль, щоб зробити цю програму найкращою з можливих".

Не тільки для F-16

Систему IVEWS розробили для розширення можливостей F-16 у сфері радіоелектронної боротьби, але її можна використовувати і на інших літаках.

"Ця технологія може бути застосована практично на будь-якому літаку, — сказав підполковник Джозеф Ганьон, командир 85-ї випробувальної ескадрильї, який відзначив ширші можливості програми IVEWS і підкреслив універсальність комплексу радіоелектронної боротьби Viper. — Ми створюємо мультиплікатор сили не тільки для F-16, а й для будь-якої іншої платформи".

Минулого місяця компанія Northrop Grumman також завершила випробування комплексу на базі спільної передпольотної інтеграції боєприпасів та електронних датчиків (J-PRIMES). За цей час комплекс EW пройшов низку випробувань, які продемонстрували "здатність платформи виявляти, ідентифікувати і протидіяти сучасним радіочастотним загрозам, безпечно взаємодіючи з іншими системами F-16", що підготувало ґрунт для випробувань у польоті, проведених на авіабазі Елгін.

"Успішне завершення випробувань J-PRIMES підтверджує зрілість системи IVEWS та її готовність до захисту американських і експортних літаків F-16", — сказав Джеймс Конрой, віцепрезидент Northrop Grumman із навігації, цілевказівки та виживання.

Систему IVEWS було обрано як цільову програму США для комплексу радіоелектронної боротьби F-16 у 2019 році. Це дає змогу гарантувати, що багатоцільовий винищувач, який уперше піднявся в повітря понад п'ять десятиліть тому, зможе завдавати ударів по повітряних цілях ще довгі роки.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3 200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].