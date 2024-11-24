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Зниклих два роки тому дітей знайшли: де вони були весь цей час і як вижили (фото)

Зниклих два роки тому дітей знайшли, де вони були весь цей час, як вижили, історія викрадення
Фото: KTVX/KUCW | Викрадених дітей знайшли через два роки

В офіційній заяві представники поліції висловили подяку всім причетним за підтримку, отриману під час розслідування.

Поліція знайшла трьох дітей з Юти (США), які за загадкових обставин зникли з дому близько двох років тому. Слідчі змогли розшукати їх завдяки наводці, яку отримали наприкінці серпня цього року, повідомляє видання The Mirror.

Спочатку правоохоронці підозрювали у викрадені батька дітей, який міг організувати викрадення та подальше переховування своїх нащадків. Братів та сестер врешті-решт знайшли у Фредонії — неподалік від кордону Аризони та Юти. Як з’ясувалось, опікою дітей займалася бабуся і тітка, які старанно переховували їх від громадськості.

Жінок уже арештували, але поліція все ще розшукує батька. За попередньою інформацією, діти жили у спільноті релігійних фанатиків, яку порівнюють з сектою через причетність до незаконної діяльності.

В офіційній заяві Департаменту поліції Фредонії висловлено подяку всім причетним за підтримку, отриману під час розслідування. Наразі дітей повернули матері.

Зниклих два роки тому дітей знайшли, де вони були весь цей час, як вижили, історія викрадення Fullscreen
Викрадених дітей знайшли через два роки
Фото: KTVX/KUCW

"На сьогодні діти перебувають у безпеці. Розслідування триває", — повідомили правоохоронці.

До речі, містечко Фредонія, де за даними Бюро перепису населення США, проживає 1203 мешканці, називають воротами до північного краю Великого каньйону, розташованого в Аризоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський хлопчик Алекс Бетті, який зник шість років тому за таємничих обставин, несподівано знайшовся у Франції. Слідчі припускають, що Алекс втік із "духовної громади", що у передгір'ях Піренеїв. Після кількох днів піших блукань його підібрав водій вантажівки. Чоловікові це здалося дивним, тож він викликав поліцію.

А от 79-річний Луїс Армандо Альбіно, пожежник на пенсії та ветеран морської піхоти, який два роки воював у В'єтнамі, після довгої розлуки зустрівся зі втраченим у дитинстві рідним братом — 83-річним Роджером, а також рештою своєї біологічної родини.