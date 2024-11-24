Зниклих два роки тому дітей знайшли: де вони були весь цей час і як вижили (фото)

В офіційній заяві представники поліції висловили подяку всім причетним за підтримку, отриману під час розслідування.

Поліція знайшла трьох дітей з Юти (США), які за загадкових обставин зникли з дому близько двох років тому. Слідчі змогли розшукати їх завдяки наводці, яку отримали наприкінці серпня цього року, повідомляє видання The Mirror.

Спочатку правоохоронці підозрювали у викрадені батька дітей, який міг організувати викрадення та подальше переховування своїх нащадків. Братів та сестер врешті-решт знайшли у Фредонії — неподалік від кордону Аризони та Юти. Як з’ясувалось, опікою дітей займалася бабуся і тітка, які старанно переховували їх від громадськості.

Жінок уже арештували, але поліція все ще розшукує батька. За попередньою інформацією, діти жили у спільноті релігійних фанатиків, яку порівнюють з сектою через причетність до незаконної діяльності.

В офіційній заяві Департаменту поліції Фредонії висловлено подяку всім причетним за підтримку, отриману під час розслідування. Наразі дітей повернули матері.

Викрадених дітей знайшли через два роки Фото: KTVX/KUCW

"На сьогодні діти перебувають у безпеці. Розслідування триває", — повідомили правоохоронці.

До речі, містечко Фредонія, де за даними Бюро перепису населення США, проживає 1203 мешканці, називають воротами до північного краю Великого каньйону, розташованого в Аризоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський хлопчик Алекс Бетті, який зник шість років тому за таємничих обставин, несподівано знайшовся у Франції. Слідчі припускають, що Алекс втік із "духовної громади", що у передгір'ях Піренеїв. Після кількох днів піших блукань його підібрав водій вантажівки. Чоловікові це здалося дивним, тож він викликав поліцію.

А от 79-річний Луїс Армандо Альбіно, пожежник на пенсії та ветеран морської піхоти, який два роки воював у В'єтнамі, після довгої розлуки зустрівся зі втраченим у дитинстві рідним братом — 83-річним Роджером, а також рештою своєї біологічної родини.