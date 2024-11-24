Пропавших два года назад детей нашли: где они были все это время и как выжили (фото)

В официальном заявлении представители полиции выразили благодарность всем причастным за поддержку, полученную во время расследования.

Полиция нашла троих детей из Юты (США), которые при загадочных обстоятельствах исчезли из дома около двух лет назад. Следователи смогли разыскать их благодаря наводке, которую получили в конце августа этого года, сообщает издание The Mirror.

Сначала правоохранители подозревали в похищении отца детей, который мог организовать похищение и дальнейшее укрытие своих отпрысков. Братьев и сестер в конце концов нашли во Фредонии — неподалеку от границы Аризоны и Юты. Как выяснилось, опекой детей занималась бабушка и тетя, которые старательно скрывали их от общественности.

Женщин уже арестовали, но полиция все еще разыскивает отца. По предварительной информации, дети жили в сообществе религиозных фанатиков, которое сравнивают с сектой из-за причастности к незаконной деятельности.

В официальном заявлении Департамента полиции Фредонии выражена благодарность всем причастным за поддержку, полученную во время расследования. Сейчас детей вернули матери.

Похищенных детей нашли через два года Фото: KTVX/KUCW

"На сегодня дети находятся в безопасности. Расследование продолжается", — сообщили правоохранители.

Кстати, городок Фредония, где по данным Бюро переписи населения США, проживает 1203 жителя, называют воротами к северному краю Большого каньона, расположенного в Аризоне.

Напомним, ранее Фокус писал, что британский мальчик Алекс Бетти, который исчез шесть лет назад при таинственных обстоятельствах, неожиданно нашелся во Франции. Следователи предполагают, что Алекс сбежал из "духовной общины", что в предгорьях Пиренеев. После нескольких дней пеших блужданий его подобрал водитель грузовика. Мужчине это показалось странным, поэтому он вызвал полицию.

А вот 79-летний Луис Армандо Альбино, пожарный на пенсии и ветеран морской пехоты, который два года воевал во Вьетнаме, после долгой разлуки встретился с потерянным в детстве родным братом — 83-летним Роджером, а также остальными членами своей биологической семьи.