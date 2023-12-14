Похищенный на курорте мальчик нашелся через 6 лет и рассказал, где он был и что пережил

Правоохранители утверждают, что Алекс Бетти, которому сейчас 17 лет, попал в "духовную общину".

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Британский мальчик Алекс Бетти, который исчез шесть лет назад при таинственных обстоятельствах, неожиданно нашелся во Франции. Он жив и здоров, пишет местное издание La Dépêche du Midi.

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11-летний Алекс из Олдема, что в Большом Манчестере, считался похищенным во время путешествия в испанскую Марбелью в октябре 2017 года. С тех пор его никто не видел.

На курорте мальчик был со своей 37-летней матерью Мелани и 58-летним дедушкой Дэвидом. Их обоих лишили права находиться с ребенком из-за ряда бытовых проблем.

Семья должна была вернуться с отдыха домой через две недели, но этого не произошло. Вскоре полиция начала расследование.

Официальный опекун ребенка — бабушка Сьюзан Каруана. На то время ей было 62 года. Женщина говорит, что ее родственники зациклены на так называемом "альтернативном образе жизни": они не хотели, чтобы Алекс ходил в школу и не верили в эффективность общего образования.

Правоохранители утверждают, что мальчик, которому сейчас уже 17 лет, появился в Ревеле, что недалеко от Тулузы (юг Франции).

"Хотя он и не предъявил жандармам никаких официальных документов, но назвал свое имя и фамилию. Черты его лица и история жизни совпадают с данными об Алексе Бетти, которого похитили в 2017 году. В этот четверг, 14 декабря, прокуратура Тулузы подтвердила, что это на самом деле он", — указано в сообщении.

Следователи предполагают, что Алекс сбежал из "духовной общины" в предгорьях Пиренеев. После нескольких дней пеших блужданий его подобрал водитель грузовика. Мужчине это показалось странным, поэтому он вызвал полицию.

На допросе юноша "беззаботно и спокойно" рассказал о своем невероятном путешествии, после чего его отправили в социальную службу.

По предварительной версии следствия, Алекс попал в секту и часто ночевал в фургонах или палатках.

Расследование этой запутанной истории продолжается.

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