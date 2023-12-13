Известного комика похитили и убили после знакомства с таинственной женщиной из соцсетей (фото)

Мужчина позвонил другу и сообщил, что его держат "под прицелом" и требуют 2000 долларов выкупа.

Related video

50-летнего американского комика азиатского происхождения Тоу Гер Сюна похитили и убили во время отдыха в Колумбии. Накануне мужчина договорился о свидании с таинственной женщиной из социальных сетей, пишет местная испаноязычная газета El Colombiano.

Важно

Пошутили про армию: в Китае власти оштрафовали комиков на 2 млн долларов (видео)

Сюн прилетел в колумбийскую столицу Медельин в среду, 29 ноября, чтобы провести время вместе со своей семьей. Сразу после этого мужчина договорился о встрече с таинственной незнакомкой.

По информации журналистов, 10 декабря около 7 вечера по местному времени комик позвонил своему другу и сказал, что его похитили, держат "под прицелом" и требуют 2000 долларов (около 74 тыс. грн) выкупа.

Через несколько часов после этого звонка полицейские наведались в квартиру, где останавливался Сюн. Как выяснилось, туда проникла таинственная женщина из соцсетей, она забрала некоторые вещи и убежала еще до их приезда.

Бездыханное тело комика с более чем десятком ножевых ранений, ударами от тупого предмета и многочисленными синяками, вызванными падением с высоты более 18 м, вскоре нашли в ущелье Ла-Корковадо.

Место убийства Сюна Фото: CBS

Местные правоохранители подтвердили, что злоумышленники убили мужчину еще до передачи выкупа. Сейчас выясняется, могло ли это произойти из-за того, что потерпевший пытался убежать.

Сообщается, что одного из подозреваемых в похищении уже задержали. На его одежде и сумке еще не засохла кровь.

Расследование этого жуткого убийства продолжается.

Американский комик Тоу Гер Сюна Фото: Tou Ger Xiong / Facebook Американский комик Тоу Гер Сюна

Напомним, ранее Фокус писал, почему Tinder — худшее место для поиска любви. Исследователи обнаружили, что чрезмерное "свайпанье" вызывает беспокойство и может привести к "перегрузке выбора партнера".

Кроме того, мы рассказывали о 47-летней британке Линн Синклер из города Стоктони-он-Тис (Великобритания), которая удивила всех причиной неудач на сайтах знакомств. Мужчины теряют интерес, когда узнают о ее тайне. Несмотря на то, женщина решила быть честной с потенциальными партнерами и не скрывала никаких подробностей о своей жизни, работе или состоянии здоровья.